Sport

Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. Update de la ultimul antrenament

Universitatea Craiova se confruntă cu o mare problemă înaintea „dublei” cu Levski Sofia din turul 2 preliminar Champions League. Golgheterul campioanei României s-a accidentat.
Cristian Măciucă
21.07.2026 | 10:38
Pierdere uriasa pentru Universitatea Craiova inainte de Levski Golgheterul sa accidentat Update de la ultimul antrenament
EXCLUSIV FANATIK
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul s-a accidentat. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru cel mai important meci de până acum al sezonului. Campioana României va juca în Bulgaria prima manșă a „dublei” cu Levski Sofia din turul 2 preliminar UEFA Champions League, dar Filipe Coelho a primit o veste proastă. Golgheterul echipei a devenit incert după ce s-a accidentat.

UPDATE: Assad nu s-a antrenat cu echipa înainte de Levski Sofia –  Universitatea Craiova

Veste proastă pentru olteni. Assad Al-Hamlawi, golgheterul Universității Craiova, nu s-a antrenat împreună cu echipa înainte de meciul cu Levski Sofia din turul doi preliminar al UEFA Champions League. FANATIK a anunțat în exclusivitate că vârful palestinian are probleme de sănătate după accidentarea suferită înaintea partidei cu UTA.

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Șansele ca Assad să joace în prima manșă a dublei cu Levski sunt mici. Atacantul din Palestina nu a efectuat nici măcar un antrenament separat, semn că accidentarea este una serioasă. În schimb, Tavares, un alt fotbalist care a acuzat probleme medicale, s-a pregătit alături de colegii săi și pare pregătit pentru duelul din preliminariile Ligii Campionilor.

Assad nu s-a antrenat cu echipa înainte de Levski Sofia - Universitatea Craiova

Alertă la Universitatea Craiova înaintea meciului cu Levski Sofia! S-a accidentat golgheterul

Universitatea Craiova va înfrunta Levski Sofia în turul 2 preliminar din Liga Campionilor. Prima manșă se va juca în Bulgaria, miercuri, 22 iulie, de la ora 20:30. FANATIK a aflat în exclusivitate că Filipe Coelho se confruntă cu probleme de lot înaintea duelului de peste Dunăre. Assad Al-Hamlawi s-a accidentat și are șanse mici să joace în Levski – U Craiova. Atacantul palestinian s-a accidentat la un antrenament efectuat înaintea meciului cu UTA, motiv pentru care nu a făcut parte din lotul pentru duelul cu arădenii.

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Pierderea este una extrem de importantă pentru campioana României, având în vedere că Assad Al-Hamlawi a fost golgheterul Universității Craiova în stagiunea precedentă. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat nu mai puțin de 16 goluri. El a început în forță și stagiunea 2026-2027.

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Assad Al-Hamlawi are două goluri în acest sezon, ambele în „dubla” cu ML Vitebsk, prima adversară a Universității Craiova din preliminariile UEFA Champions League. De altfel, vârful palestinian a punctat și în Supercupa României. A făcut-o la loviturile de departajare, acolo unde oltenii au câștigat trofeul în fața vicecampioanei U Cluj.

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Cu cine ar putea juca U Craiova în turul 3 preliminar din Champions League

Universitatea Craiova speră să îl recupereze pe Assad Al-Hamlawi până la returul cu campioana Bulgariei de pe o săptămână. U Craiova – Levski se va juca pe „Ion Oblemenco”, miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30. În cazul în care va trece de vecinii noștri, Universitatea Craiova știe deja pe cine ar putea să înfrunte în turul 3 preliminar UEFA Champions League. Tragerea la sorți de luni, 20 iulie, a stabilit că gruparea alb-albastră va întâlni în turul 3 pe câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almatî (Kazahstan).

  • 51 de meciuri, 18 goluri și 4 pase decisive are Assad Al-Hamlawi de când a venit la Universitatea Craiova
  • 2 milioane de euro este cota de piață a atacantului palestinian conform transfermarkt.com
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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