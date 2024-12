Pierderea grea pentru FCSB în meciul cu Universitatea Craiova! Jucătorul U21 a ieșit accidentat

FCSB a rămas fără Alexandru Musi în , după ce fotbalistul de 20 de ani a suferit o accidentare.

Alexandru Musi, înlocuit cu Mihai Toma în meciul cu Universitatea Craiova

În locul lui Musi, accidentat în zona inghinală, a intrat în teren Mihai Toma, fotbalist de 17 ani care a evoluat aproape în fiecare meci al FCSB-ului din ultima lună.

A fost a treia modificare efectuată de campioană în duelul din Cupa României Betano. La pauză, Luis Phelipe și Daniel Popa au părăsit terenul, fiind înlocuiți de căpitanul Darius Olaru și de golgheterul Daniel Bîrligea.

FCSB era condusă în acel moment cu 1-0, după ce a primit gol din partea Universității Craiova chiar în prelungirile primei reprize. După un corner al oaspeților, costaricanul Carlos Mora a punctat cu o deviere din fața porții.

Mihai Toma, noul favorit al lui Gigi Becali

, care a spus că tânărul mijlocaș va face parte din primul 11 al FCSB-ului de acum încolo: „El va fi titular, gata. Are o iuțime aparte și reușește și să recupereze. Are o mișcare a corpului înșelătoare, are ceva din Lionel Messi”

După remiza cu Farul din ultima etapă de campionat, 1-1, patronul „roș-albaștrilor” a criticat mai mulți fotbaliști, dar l-a scos în evidență din punct de vedere pozitiv pe tânărul Mihai Toma.

„Singurul care mi-a plăcut a fost Toma. Doar pe el îl remarc” a afirmat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Tânărul jucător a debutat la FCSB în sezonul trecut, când a strâns patru partide în campionat și Cupa României Betano.

Primul meci al lui Toma din acest sezon a fost succesul cu Unirea Slobozia, 3-0, iar mai apoi acesta a intrat la pauză în disputa de la Galați cu Oțelul, când a oferit o pasă decisivă pentru reușita lui Daniel Bîrligea. Apoi, mijlocașul a jucat o repriză în duelul din Cupa României Betano cu Agricola Borcea și a fost integralist în victoria obținută de FCSB pe teren propriu contra lui FC Botoșani.

Pe 12 decembrie, tânărul fotbalist a debutat în Europa League, fiind introdus pe final în locul lui Darius Olaru în duelul de pe terenul lui Hoffenheim.