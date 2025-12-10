Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Lovitură pentru Filipe Coelho! Antrenorul portughez de la Universitatea Craiova rămâne până la sfârșitul anului 2025 fără unul dintre jucătorii de bază din echipă. Tudor Băluță s-a operat de apendicită și va reveni abia în luna ianuarie.

Pierdere mare pentru Universitatea Craiova. Tudor Băluță, pe masa de operație

în remiza din Bănie dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Acesta a ajuns la spital, acolo unde doctorii au constatat că fotbalistul are apendicită.

Problema se poate agrava extrem de tare dacă nu se intervine la timp, iar medicii au decis că Tudor Băluță trebuie să fie operat de urgență. Intervenția chirurgicală nu este una extrem de complicată, însă e nevoie de o pauză destul de lungă pentru refacere.

Tudor Băluță ar fi trebuit să fie prezent în această seară la conferința de presă premergătoare din Conference League, alături de antrenorul oltenilor, însă planurile Universității Craiova au fost date peste cap de problema de sănătate a mijlocașului.

Când ar putea reveni Tudor Băluță pe teren după operația de apenticită

Astfel, Tudor Băluță nu va mai juca pentru Universitatea Craiova cel puțin până la sfârșitul anului. Mai mult ca sigur, mijlocașul va merge însă în cantonament alături de colegii săi, acolo unde se va pune la punct cu pregătirea fizică pentru a fi apt de joc în luna ianuarie.

Pierderea este una destul de mare pentru Universitatea Craiova. Tudor Băluță a făcut o primă parte de sezon destul de bună în Bănie. Revenit în Superliga în vară, mijlocașul a reușit să înscrie un gol și a avut evoluții solide în mai toate partidele.

Meciurile pe care Tudor Băluță le va rata:

Universitatea Craiova – Sparta Praga – 11.12.2025 – Conference League

Hermannstadt – Universitatea Craiova – 14.12.2025 – Superliga

AEK Atena – Universitatea Craiova – 18.12.2025 – Conference League

Universitatea Craiova – Petrolul – 22.12.2025 – Superliga

Astfel, Filipe Coelho va fi nevoit să improvizeze în zona de mijloc. Meciul cu Sparta Praga din Conference League se anunță unul extrem de complicat. Pe lângă Tudor Băluță, nu vor juca nici Nicușor Bancu, care e suspendat. În plus, Carlos Mora și Mihnea Rădulescu sunt în continuare accidentați.