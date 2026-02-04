„Pierderi de 10 milioane de euro anual”. Dezvăluiri de culise despre investițiile lui Dan Șucu la Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid s-a transformat în patronatul lui Dan Şucu într-un club cu ambiţii uriaşe. Însă, în ciuda investiţiilor importante, giuleştenii nu au reuşit deocamdată să prindă un loc de cupă europeană, primul obiectiv important.

Ce investiții a făcut Dan Șucu la Rapid

În spaţiul public a apărut , mai ales că investiţiile de la Rapid sunt importante. Robert Niţă, un apropiat al patronului de la Rapid, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA după 0-2 cu U Cluj că Şucu nu se va retrage, dar în acelaşi timp pierderile anuale cu echipa ajung la 10 milioane de euro:

„Este dezamăgit, este supărat. Este luptător, a reuşit în tot ceea ce a făcut. E clar că îl mâhneşte tot ceea ce se întâmplă, dar nu cred că va renunţa. Una peste alta, a ştiut la ce se expune odată cu intrarea în fenomenul fotbalistic.

Dânsul, ca om, nu este construit să renunţe. Este clar că în momentul în care vrei să faci lucrurile cum trebuie, când respecţi pe toată lumea şi o faci pe multe milioane de euro anual, nu te aştepţi să ţi se facă statui, dar te aştepţi să fii respectat.

Dar în primul rând ceea ce se întâmplă în România… de multe ori se răsfrânge acest respect asupra echipei. Iar fiind echipa lui, nu se simte respectat. A băgat doar 15 milioane de euro doar în bazele sportive.

Cum să renunţe? Nu cred că va renunţa. E un plan pe termen lung conturat de dânsul. Şi-a asumat şi pierderile şi mai durează până când se va autofinanţa. Are pierderi de 10 milioane de euro anual.

El este în fotbal de patru ani şi doar bazele au costat 15 milioane de euro. Plus susţinerea activităţii curente a clubului. Calculul e simplu. La 10 milioane de euro pe an, pe o perioadă de 4 ani, pierderile sunt de 40 de milioane de euro”, a dezvăluit Robert Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită crede în scenariul prin care Dan Şucu e tentat să renunţe la Rapid: „Există acest risc”

Aflat în studio, Valeriu Răchită e de părere că există riscul ca Dan Şucu să se sature la un moment dat şi să fie tentat să renunţe la , mai ales dacă echipa nu are rezultate, iar suporterii vor fi permanent nemulţumiţi:

„Cred că există acest risc. A fost acel comunicat al suporterilor. El este la alt nivel, învăţat altfel. La nivel de business este foarte respectat. Pe lângă problemele cu suporterii, mai sunt arbitrajele.

Eu zic că există un scenariu. A făcut acele baze extraordinare pentru copii şi juniori. Dă bani pe jucători, totul la zi şi când eşti contestat pentru ceea ce ai făcut şi ai făcut bine, până la urmă te cam saturi.

De greşeli de arbitraj, în Italia are probleme cu Genoa. Mi-ar părea rău dacă ar pleca un asemenea om din fotbalul românesc”, a spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.