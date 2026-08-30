„Pierderi enorme!” Gigi Becali, avertizat de rivalul din SuperLiga după ce Tănase și Crețu au plecat de la FCSB: „Nu mai au lider”

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În comparație cu sezoanele precedente, FCSB este o echipă schimbată, care și-a pierdut multe piese de bază. Înainte de startul sezonului a plecat Darius Olaru (28 de ani), apoi a urmat Daniel Bîrligea (26 de ani). În ultimele ore, fosta campioană i-a pierdut pe Florin Tănase (31 de ani) și Vali Crețu (37 de ani). Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga care consideră că aceste mutări reprezintă „pierderi enorme”.

Rivalul lui Gigi Becali de la CFR, Marius Șumudică, după ce Tănase și Crețu au plecat de la FCSB: „Pierderi enorme!”

FCSB va continua lupta internă, în SuperLiga și în Cupa României, fără doi jucători de bază din sezoanele precedente. Marius Baciu (51 de ani) nu se va mai baza în acest an pe serviciile căpitanului Florin Tănase și nici pe aportul în defensivă al veteranului și extrem de activului Valentin Crețu. Ambii s-au despărțit, duminică, de roș-albaștrii.

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În ziua în care , un rival din SuperLiga al bucureștenilor și-a spus opinia despre această situație. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a făcut o radiografie a celor de la FCSB în contextul plecărilor din prezent și din ultimele luni.

„Șumi” este șocat de modul în care s-a schimbat, în rău, FCSB, spre deosebire de sezoanele în care făcea performanțe în Europa. „Echipa asta să se piardă așa de la un an jumate când făcea rezultatele acelea în Europa (…) Să pierzi un Olaru, să pierzi Bîrligea, să pierzi Tănase în momentul de față, Crețu, care pentru mine făcea banda foarte bine la FCSB, sunt 4 jucători foarte, foarte, foarte importanți. Plus schimbarea sistemului, plus tot. O să le fie greu”, spune Șumudică.

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Marius Șumudică spune că FCSB nu mai are lider, după plecările lui Tănase și Crețu

Florin Tănase a fost căpitanul celor de la FCSB în ultimele sezoane, în timp ce . Marius Șumudică este de părere că, odată cu aceste plecări, despre care spune că reprezintă „pierderi enorme”, echipa lui Gigi Becali nu va mai avea lider în teren.

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„Consider că FCSB-ul va slăbi foarte mult prin plecările lui Tănase și Crețu. Asta este părerea mea, în contextul în care i-au mai pierdut, v-am spus, pe Olaru și pe Bîrligea. Din punctul meu de vedere sunt pierderi, pierderi enorme, fiindcă FCSB-ul nu mai are lider. Gândiți-vă că a pierdut Șut și Lixandru, uitasem. Deci FCSB-ul în momentul de față este o echipă fără un lider în teren”, subliniază Șumudică.