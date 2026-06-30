Pierluigi Collina, decizie dură după greșelile lui Istvan Kovacs de la Argentina – Iordania!

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Pierluigi Collina (66 de ani), fostul arbitru italian de legendă, în prezent președintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA, a decis să nu îl delege pe Istvan Kovacs (41 de ani) la vreunul dintre primele 13 meciuri din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial. Dacă până acum se cunoșteau delegările de la primele șapte partide din această fază a competiției, acum au fost făcute publice și listele pentru următoarele șase jocuri.

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Iar numele „centralului” din Carei nu se regăsește pe vreuna dintre aceste liste. Așadar, când vine vorba despre aceste meciuri din 16-imile de finală de la Mondialul din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, Kovacs nu ar mai avea decât trei șanse să fie trimis să arbitreze. În caz contrar, bineînțeles că pentru român ar mai exista în principiu șanse să fie delegat la partidele din fazele următoare.

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Coincidență sau nu, în această situație s-a ajuns după ce după ce a condus de la centru , pe motiv că a avut nevoie de intervenția VAR pentru a acorda un penalty pentru sud-americani în prima repriză. În cele din urmă, lovitura de pedeapsă a fost transformată de Lautaro Martinez în minutul 31.

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De asemenea, românul a fost „taxat” și pentru că a dictat prea ușor, au considerat jurnaliștii respectivi, lovitura liberă din care Lo Celso a reușit să deschidă scorul în această partidă. „Dar Nizar Al Rashdan, întinzând piciorul pentru a ajunge la minge, l-a lovit pe Senesi la cap. Deși Al Rashdan avea tot dreptul să intervină și piciorul său nu era ridicat în mod deosebit de sus, VAR l-a chemat pe arbitrul Istvan Kovacs la monitor. Verdictul a fost penalty, iar Lautaro Martinez a marcat”, au notat, de exemplu, cei de la The Sun despre acest subiect.

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În plus, nici comentatorii de la BBC nu au fost de acord cu acea lovitură liberă din marginea careului acordată de , din care au deschis scorul argentinienii, iar jurnaliștii francezi de la L’Equipe au scris:

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„Argentinienii au marcat mai întâi printr-o lovitură liberă de la marginea careului, obținută și transformată de Giovani Lo Celso (min. 19), cu complicitatea portarului, care s-a poziționat în spatele zidului. Apoi, printr-un penalty acordat după intervenția VAR pentru o lovitură involuntară a lui Nizar Al Rashdan asupra lui Marco Senesi și transformat de Lautaro Martinez în plasa laterală (min. 31)”.

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