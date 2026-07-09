Pierluigi Collina intervine în scandalul momentului de la Cupa Mondială, după ce FIFA a fost acuzat de favorizarea Argentinei: „Nici măcar Infantino nu poate influența arbitrajele”

ADVERTISEMENT

Fiind un turneu final cu mai multe echipe decât în precedentele ediții, era inevitabil ca unele dispute să se termine cu „cântec” în ceea ce privește arbitrajul. Până în momentul de față s-au jucate cu 50% mai multe meciuri decât la ediția din Qatar, iar Pierluigi Collina recunoaște că este mulțumit per total de cum au decurs partidele. Într-un interviu acordat recent, el a vorbit și despre scandalul momentului, iscat după Argentina – Egipt 3-2.

Pierluigi Collina le răspunde contestatarilor, după ce Francois Letexier a fost acuzat de arbitraj părtinitor în Argentina – Egipt

După meciul dintre Argentina și Egipt, jucătorii și oficialii naționalei africane au ieșit la atac la adresa FIFA și a arbitrajului lui Francois Letexier. Acuzațiile au fost extrem de grave, iar în așa fel încât Messi și naționala sa să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

Pierluigi Collina a vorbit despre aceste declarații dure și a ținut să menționeze că nimeni și nimic nu ar putea influența deciziile arbitrilor, nici măcar președintele FIFA: „Per ansamblu, suntem mulțumiți. Totuși, având în vedere numărul foarte mare de meciuri jucate într-o perioadă relativ scurtă, este normal ca unele lucruri să nu decurgă întotdeauna conform așteptărilor. Atunci când se întâmplă acest lucru, suntem pregătiți să muncim și mai mult pentru a ne asigura că suntem pe deplin pregătiți pentru următorul meci.

Desigur, discuțiile constructive despre deciziile de arbitraj vor face întotdeauna parte din fotbal, însă acuzațiile nefondate nu își au locul în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la FIFA World Cup. Atunci când se întâmplă acest lucru, pot apărea reacții care duc la amenințări la adresa lor și a familiilor acestora. Acest lucru este inacceptabil. În egală măsură, nimeni nu poate susține că arbitrajul FIFA poate fi influențat de cineva, nici măcar de președintele FIFA, Gianni Infantino. Acesta și-a arătat întotdeauna sprijinul deplin pentru FIFA Team One, având încredere că ne desfășurăm activitatea cu independență totală. Arbitrii iau decizii cu bună-credință și, la fel ca jucătorii și antrenorii, încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun”, a declarat Collina, conform

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Pierluigi Collina fazele controversate de arbitraj din Argentina – Egipt

În ciuda faptului că Argentina a beneficiat și de un penalty ușor acordat, egiptenii s-au concentrat pe alte faze, mai ales că Lionel Messi a ratat de la punctul cu var. Principalele lucruri care au fost scoase în evidență au fost golul anulat al Egiptului și golul al treilea al Argentinei, care, din perspectiva africanilor, a fost marcat după două faulturi ale sud-americanilor în propriul careu.

ADVERTISEMENT

, a comentat ambele faze pentru a nu mai exista dubii și a explicat de ce Francois Letexier a luat deciziile bune, iar protestele egiptenilor sunt total nefondate: „De regulă, pe parcursul unei competiții preferăm să nu ne concentrăm asupra unor incidente specifice. Totuși, după ce am clarificat recent ce vor urmări arbitrii atunci când jucătorii aflați în atac încearcă să împiedice portarul advers să se deplaseze și să își poată apăra poarta, am dorit să clarificăm și un alt subiect care a generat dezbateri.

ADVERTISEMENT

După fiecare gol marcat, arbitrajul video (VAR) verifică faza de posesie ofensivă (Attacking Possession Phase – APP). Dacă este identificat un fault în construcția fazei și se consideră că acesta a avut un impact asupra golului, VAR va recomanda o revizuire la monitorul de la marginea terenului (on-field review). Nu există o limită prestabilită nici în ceea ce privește distanța față de poartă, nici intervalul de timp dintre incident și marcarea golului. Un exemplu este meciul Argentina – Egipt, în care jucătorul Egiptului cu numărul 19, Marwan Attia, îl calcă în mod evident pe picior pe Lisandro Martínez (Argentina, nr. 6). Considerăm că un fault rămâne un fault. Indiferent dacă acesta pare sau nu „evident”, dacă arbitrul nu l-a observat pe teren, VAR poate interveni.

În egală măsură, dacă în faza premergătoare golului nu este identificat niciun fault, VAR îl va informa pe arbitru în consecință. Călcarea adversarului pe picior reprezintă un fault, în timp ce un fundaș care atinge mai întâi mingea și apoi intră într-un contact normal de joc nu comite un fault. Un alt exemplu a avut loc chiar la finalul aceluiași meci. Arbitrul și VAR au considerat că duelul dintre Mohamed Salah (Egipt, nr. 10) și Julián Álvarez (Argentina, nr. 10) a reprezentat un contact normal de joc. Desigur, în anumite decizii va exista întotdeauna un anumit grad de subiectivitate, însă suntem mulțumiți de modul în care acest principiu a fost aplicat pe parcursul întregului turneu”, a mai spus italianul.