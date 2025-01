Pierre-Emerick Aubameyang a dezvăluit un moment terifiant de la Barcelona. Familia atacantului a fost amenințată cu arma. “Nu am putut face nimic”

În august 2022, atunci când Pierre-Emerick Aubameyang era aproape de transferul la Chelsea , acesta a trăit, alături de familia sa, un moment terifiant.

Pierre-Emerick Aubameyang a dezvăluit un moment terifiant de la Barcelona. Familia atacantului a fost amenințată cu arma

încă , acasă, și se pregătea pentru transferul la Chelsea, însă nu se aștepta la ceea ca a urmat să devină un moment terifiant. Un grup de 4-5 hoți a pătruns în casa acestuia și i-a amenințat cu arma copii, soția, plus alte rude aflate la locuință.

Atacantul gabonez a încercat să riposteze, însă risca să își pună și mai tare familia în pericol. Cu toate că le-a dat hoților multe bijuterii și lucruri de valoare pentru a părăsi casa și pentru ca toată lumea să scape de acel moment terifiant, Aubameyang a fost lovit de către unul dintre infractori, iar acesta s-a ales și cu o fractură de maxilar.

Fostul atacant de la Borussia Dortmund, Arsenal, FC Barcelona sau Chelsea a povestit întregul moment unui jurnalist de la . Aubameyang susține că a fost un moment care a afectat pe toată lumea din punct de vedere psihologic și că încă se confruntă toți cu gânduri negre după acea seară.

“Fiul meu cel mare a venit în fugă și mi-a spus: ‘Tata, niște tipi sunt în casă’. Am spus: ‘Doar ascunde-te’. Au venit de afară, unde soția mea fuma cu verișoara mea și iubitul ei. L-au luat (n.r. pe iubitul verișoarei) și au intrat în casă. Soția mea țipa. Aveau o armă. Am luat o sticlă mare și am urcat la etaj pentru a încerca să înfrunt intrușii.

“Nu am putut face nimic”

În același timp, cumnata mea era acolo cu băiatul cel mic. I-am spus și ei: ‘Du-te. Încearcă să te ascunzi undeva’. Atunci i-am văzut pe băieți. Au fost patru sau cinci, cred.

Unul avea pistolul și mi-a spus: ‘Doar coboară’. Am spus: ‘Nu, nu, nu. Spune-mi ce vrei’. Am vorbit și el a spus: ‘Stai jos’. Am spus, ‘Nu’. Acesta a fost momentul în care a început să mă lovească.

Am vrut să lupt, dar un tip mi-a luat copiii și cumnata. În acel moment, nu am putut face nimic. Dacă făceam ceva greșit, li se putea întâmpla ceva. Am trecut prin casă și le-am dat ce au vrut, ca să fim bine“, a spus , pentru .

“Am făcut o greșeală să nu vorbesc cu nimeni”

“Dacă eram singur, nicio problemă. Mă descurcam, deoarece mental am fost pregătit pentru tot în viață datorită părinților mei. Dar când ai o soție și copii este diferit.

După aceea copiii mi-au spus: ‘Tată, nu vreau să merg la școală, mi-e teamă că se va întâmpla ceva acolo’. Timp de un an, băiatul cel mic a spus: ‘Nu pot dormi singur’. A fost o mare luptă. Îl ai mereu în minte.

M-am gândit mereu la asta. Au fost atâtea nopți așa: nu dormeam deloc, mă gândeam doar la asta. Ai niște coșmaruri. Sunt un tip care, dacă nu dorm bine, nu voi da (unei echipe de fotbal) ceea ce așteaptă de la mine, nu o să fiu cel mai bun… De fiecare dată când copiii sunt singuri, sunt speriați.

Încă mai am acea casă, dar nu m-am mai întors de atunci. Cred că voi începe să o închiriez deoarece copiii mei nu vor să meargă la Barcelona. Școala lor a organizat o excursie acolo – ei au spus: ‘Nu mergem, nicio șansă’.

Am făcut o greșeală să nu vorbesc cu nimeni. Dacă aș fi avut cu cineva cu care să vorbesc, un terapeut sau un psiholog, poate că ar fi putut ajuta. Dar nu am vrut să fac nimic. Să vă spun adevărul, am fost pierdut”, a mai spus atacantul lui Al-Qadsiah.