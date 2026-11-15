Sport

Piers Morgan a explodat! L-a făcut „clovn” pe Jorge Jesus după eșecul istoric suferit de Portugalia

Dragoș Petrescu
15.11.2026 | 21:53
Piers Morgan a explodat La facut clovn pe Jorge Jesus dupa esecul istoric suferit de Portugalia
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Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo, l-a făcut praf pe Jorge Jesus după eșecul Portugaliei // FOTO: colaj FANATIK
Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo, l-a făcut praf pe selecționerul Jorge Jesus după Portugalia - Danemarca 1-4
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Piers Morgan a lansat un atac dur la adresa lui Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, după ce lusitanii au fost învinsi categoric de Danemarca în Liga Națiunilor, scor 1-4. Jurnalistul britanic, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, l-a criticat pe antrenor pentru declarațiile făcute despre fostul căpitan al naționalei la conferința de presă de la finalul primului meci disputat de lusitani după retragerea acestuia.

Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo, l-a făcut praf pe Jorge Jesus după eșecul Portugaliei!

Înfrângerea de pe teren propriu a fost urmată de un nou episod tensionat în conflictul dintre Jorge Jesus și Cristiano Ronaldo. La conferința de presă, selecționerul a fost întrebat dacă îi simte lipsa fostului său elev, după ce unii suporteri au părăsit stadionul scandând numele lui CR7, în urma celui de-al patrulea gol marcat de danezi.

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Răspunsul tehnicianului l-a enervat la culme pe Piers Morgan, care a ținut să-i transmită acestuia un mesaj ferm și plin de venin: „Nici acest clovn nu va mai fi la echipa națională a Portugaliei dacă va continua să o distrugă, așa cum s-a întâmplat sâmbătă”, a scris jurnalistul britanic pe rețelele sociale după Portugalia – Danemarca 1-4.

Morgan este un susținător declarat al lui Ronaldo și l-a apărat în repetate rânduri în disputa cu Jorge Jesus. Britanicul îl consideră pe antrenor responsabil pentru ruptura care a dus la retragerea celui mai mare marcator din istoria fotbalului de la echipa națională.

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Portugalia, umilită la primul meci disputat după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Partida cu Danemarca a fost prima pentru Portugalia după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Lusitanii au pregătit un moment special pentru fostul lor căpitan: jucătorii au intrat pe teren purtând tricouri cu numărul 7, iar în tribune a fost organizată o scenografie emoționantă dedicată legendei portugheze.

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Seara care trebuia să fie una de omagiu s-a transformat însă într-un coșmar sportiv. Danemarca s-a impus cu 4-1, prin golurile lui Pierre-Emile Højbjerg, care a transformat un penalty, Rasmus Højlund, autor al unei „duble”, respectiv Joachim Andersen. Bernardo Silva a marcat golul de onoare al gazdelor.

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Ronaldo a încheiat aventura la națională cu 234 de selecții și 146 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional. Alături de Portugalia, CR7 a câștigat Campionatul European din 2016 și două ediții ale Ligii Națiunilor (2019, 2025).

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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