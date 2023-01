Piers Morgan continuă războiul cu Erik ten Hag. ”Să-mi ceară iertare în genunchi și să se scuze în fața lui Ronaldo”

Cristiano Ronaldo este deja istorie la Manchester United și este . Pentru Piers Morgan, jurnalistul care este fanul portughezului, și a realizat , războiul cu Erik ten Hag continuă însă.

Erik ten Hag a venit cu principii clare la Manchester United. Iar cei care nu le-au respectat, independent de nume, nu și-au mai găsit locul în echipă. Inclusiv Cristiano Ronaldo.

Dar, fie și fără portughez, echipa a început să se cristalizeze. Are 9 victorii la rând în toate competițiile. Și un singur eșec în ultimele 19 partide oficiale jucate.

A ajuns la un punct de Manchester City, în Premier League. Este în semifinalele Cupei Ligii și în ”16”-imile FA Cup. Ca și în primăvara europeană.

Pentru Piers Morgan, acest lucru este irelevant. El continuă războiul cu Erik ten Hag. Mai ales că duminică, Manchester United va da piept cu echipa pe care jurnalistul o susține, Arsenal. Și o face cu o declarație șoc, anticipând că londonezii ”îi vor demola” pe adversari.

”Am urmărit totul. Au învins câteva echipe și au avut un rezultat bun împotriva lui City. Nu este însă cazul să sărbătorească.

Cred că o să-i demolăm duminică și apoi, în acel moment, le voi aminti că au reușit să-l scoată pe cel mai mare fotbalist din istorie pentru că au crezut că este o idee grozavă”, spune Morgan.

Și nu este totul. ”O altă întrebare pe care vreau să o pun este dacă vreunul dintre cei ce fac parte din acest excepțional nou United au marcat anul acesta la fel de mult precum reușea Ronaldo în sezonul trecut.

Când vom câștiga titlul, iar United nu, pentru că au renunțat la GOAT, mă aștept ca Erik ten Hag să-mi ceară iertare în genunchi. Și să-și ceară scuze în fața lui Cristiano Ronaldo pentru lipsa șocantă de respect pe care i-a arătat-o”, a mai spus Morgan.

Declarația lui Morgan nu a rămas fără reacții. Fanii lui Manchester United spun că nu poți trage linie, la capitolul goluri și pase decisive, de vreme ce nu s-a terminat nici turul. Iar meciuri mai sunt destule.

Pe de altă parte, spun că, oricum, aceste statistici sunt irelevante. Iar faptul că echipa, în ansamblu, marchează și câștigă este suficient. Și l-au înțepat pe Morgan: ”Dar cu GOAT am câștigat titlul, ori am mers în Liga Campionilor?”.

🏆 Piers: “When we win the league after they got rid of the GOAT, I expect Ten Hag to get on branded knees & apologise!”

🤣 Laura: “We’ll have to explain to him who you are, first…”

Brutal from Laura Woods after Piers Morgan says he’d expect an apology from Erik ten Hag 😂

