Pierzător la alegerile FRF, Andrei Nicolescu a avut un mesaj tăios: „Duplicitari!”. Ce spune de discuția cu Kyros Vassaras

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a pierdut duelul cu Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar pentru un loc în Comitetul Executiv și a avut o reacție acidă.
Mihai Alecu
18.03.2026 | 19:20
Andrei Nicolescu a avut un mesaj tăios după ce a fost la FRF. Foto: Sport Pictures
Crema fotbalului din România s-a adunat astăzi la sediul FRF, acolo unde au avut loc alegeri atât pentru șefia Federației, cât și pentru locurile în Comitetul Executiv, iar Andrei Nicolescu a fost unul dintre perdanți.

Andrei Nicolescu nu a fost ales în Comitetul Executiv și a avut un mesaj pentru cluburile care nu l-au votat

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit că a avut promisiuni de la mai multe cluburi că va fi votat, însă aceștia nu și-au respectat cuvântul dat. Nicolescu le-a mulțumit într-un mod ironic pentru că a fost mințit în față la plecarea de la sediul FRF, acolo unde Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar au câștigat lupta și vor avea noi mandate.

“Mulțumesc colegilor de la cluburi, le mulțumesc celor care au avut puterea să spună că nu mai pot să mă voteze, le mulțumesc și celor care au fost duplicitari și mi-au spus în față că mă votează și nu m-au votat și asta e. Înseamnă că nu reprezint o soluție“, a spus Andrei Nicolescu.

  • 4 voturi a avut Andrei Nicolescu, în timp ce adversarii săi, Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar au strâns câte 13 voturi.

Promisiunea pe care Andrei Nicolescu i-a făcut-o lui Kyros Vassaras după discuția de la FRF

Andrei Nicolescu a avut o discuție cu Kyros Vassaras, șeful de la CCA, asta după ce în urmă cu câteva zile a contestat dur arbitrajul lui Istvan Kovacs de la derby-ul dintre Rapid și Dinamo, unde golul 2 al giuleștenilor a fost marcat în condiții controversate și a decis scorul final.

„Este o discuție privată, i-am promis că e privată, așa că așa o să rămână, o discuție între doi oameni care sunt implicați în fenomen și atâta tot. Nu suntem la nivelul reproșurilor, am încercat să înțelegem niște lucruri. În orice poveste există două părți, așa că am înțeles.

În mod normal, lucrurile sunt normale, se mai întâmplă erori, din păcate asta este o eroare foarte, foarte mare, asta m-a făcut pe mine să ies. Este o greșeală absolut evidentă, la un nivel la care nu te așteptai. Suntem frustrați de ce s-a întâmplat”, a mai spus Andrei Nicolescu.

