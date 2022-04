Piesa asta e prea “Tare”. The Motans și INNA, un nou hit: ”Asta e starea. Sper s-o simțiți și voi”

The Motans și INNA revin în forță pe piața muzicală cu o nouă colaborare artistică. Cei doi artiști au lansat piesa ”Tare”. ”Asta e starea. Sper s-o simțiți și voi”, spune The Motans.