Piesa Laurei Stoica ce l-a făcut pe Gigi Becali să arunce totul de pe el: „I-am dat 20.000 de dolari, lanțul de la gât, cravata și sacoul de pe mine”

Gigi Becali a făcut spectacol la ultima ediție de FANATIK SUPERLIGA. Patronul de la FCSB a dezvăluit că o melodie a regretatei Laura Stoica îl fascina în tinerețe
Cristian Măciucă
16.05.2026 | 09:00
Gigi Becali (67 de ani) a făcut o dezvăluire neașteptată despre una dintre melodiile care i-au marcat tinerețea. Patronul FCSB a povestit, în stilul său caracteristic, cum piesa „Un actor grăbit”, interpretată de Laura Stoica, l-a făcut să își iasă complet din fire într-un restaurant celebru din București.

Cum a „înnebunit” Gigi Becali pe piesa preferată de la Laura Stoica

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a rememorat un episod petrecut în urmă cu mulți ani, pe vremea când era tânăr burlac. Întâmplarea s-a petrecut la un restaurant din București, unde Laura Stoica interpreta celebra melodie „Un actor grăbit”. „Asta îmi plăcea dintre toate melodiile românești. O cânta fata aia, Laura Stoica. Când a cântat-o odată la Spaniol, la restaurant, la Spaniol.

Și eu eram acolo, aveam o pungă de bani și eu i-am aruncat ei toți banii. După am scos și am aruncat și cravata de la gât și haina am aruncat-o pe scenă. Aveam un lanț, l-am scos și pe ăla și l-am aruncat pe scenă. Ea, săraca, Dumnezeu să o ierte, m-a chemat Bădoi, la el în birou, era unul Bădoi, șef de unitate.

Zice ‘Gigi, vino puțin’! M-am dus în birou, mi-a dat cravata și haina. Mi-a dat lanțul și mi-a zis nu pot să accept, sunt foarte mulți bani. Eu mi-am revenit din nebunie, înnebunisem. Am luat lanțul, am luat banii, i-am lăsat 1000-2000 de dolari. Eu îi lăsasem vreo 20.000. Erau bani mulți la vremea aia. Eu rușinos, rușinos, mi-era rușine că îi iau înapoi, dar erau bani mulți.

Dar din străinătate îmi plăcea The Best, de la Tina Turner. Aia și asta. Asta îmi plăcea mie pentru că fiind tânăr, necăsătorit, cam așa eram eu, nebun. Tot timpul pe fugă. E frumoasă melodie, dar o cânta ea frumos. Era melodie de tinerețe, frumoase. Au trecut. Toate sunt trecătoare”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Cine a fost Laura Stoica

Laura Stoica a fost una dintre cele mai iubite cântărețe din România în anii ’90 și la începutul anilor 2000. A devenit celebră mai ales datorită piesei „Un actor grăbit”, considerată și astăzi un hit emblematic al muzicii românești. Laura Stoica s-a născut pe 10 octombrie 1967, în Alba Iulia. A studiat muzica și a avut succes încă din perioada festivalurilor muzicale de după Revoluție, devenind rapid o figură importantă a scenei rock românești.

Artista a murit tragic pe 9 martie 2006, într-un accident rutier produs pe DN1, în apropiere de Sinaia. În mașină se afla și logodnicul ei, bateristul Cristian Mărgescu. Moartea sa a șocat lumea artistică și publicul din România, mai ales că Laura Stoica era însărcinată în acel moment.

Melodia Laurei Stoica, preferata lui Gigi Becali

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
