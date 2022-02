Mirko Pigliacelli, meciul 60 fără gol primit în tricoul Universității Craiova. Bornă impresionantă bifată și de Gustavo

Universitatea Craiova s-a impus în disputa de pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, scor 1-0. Oltenii nu au făcut una dintre cele mai bune partide din acest sezon, însă prestațiile lui Gustavo (30 de ani) și Mirko Pigliacelli (28 de ani) au adus a patra victorie consecutivă în campionat pentru formația din Bănie.

Marcatorul unicului gol al partidei, Gustavo Vagenin, a reușit să înscrie la primul și ultimul șut pe spațiul porții apărate de Dinu Moldovan. De cealaltă parte, Chindia Târgoviște a trimis patru mingi către poarta lui Mirko Pigliacelli, însă goalkeeper-ul italian a respins eficient toate loviturile trimise de formația oaspete.

Pigliacelli și Gustavo aduc cele trei puncte Universității Craiova în meciul cu Chindia Târgoviște

Cu moralul ridicat după ultimele meciuri din campionat, Universitatea Craiova își continua seria cu Chindia Târgoviște. Oltenii au urcat provizoriu în clasament pe locul trei, cu 48 de puncte, după . Trupa lui Reghecampf ar putea să își păstreze poziția, dacă FC Voluntari nu o va învinge pe FC Argeș în această etapă.

Cu toate că, era dat ca și plecat de la Universitatea Craiova în această iarnă, mijlocașul brazilian a demonstrat că mai are un cuvânt de spus în fotbalul românesc. Revenit în Bănie din sezonul 2020-2021, după un scurt împrumut în Emiratele Arabe Unite, Gustavo Vagenin a început să își recapete forma din sezoanele trecute.

Brazilianul a înscris în minutul 28 al meciului cu Chindia, după o centrare a lui Jovan Markovic (20 de ani). Deși, Gustavo are doar 172 de centimetri, mingea trimisă de colegul său din ofensivă în careul advers s-a potrivit perfect cu înălțimea mijlocașului.

La scurt timp după reușită, Gustavo își putea trece în cont și o pasă de gol. Acesta a executat lovitura liberă din care Ștefan Baiaram a lovit bara porții Chindiei. După ocazia ratată de Baiaram, ocaziile oaspeților au început să se înmulțească.

Prima șansă a Chindiei a fost ratată de Marco Dulca în fața lui Mirko Pigliacelli. Portarul oltenilor a fost pe fază și la următoarele șuturi și a respins eficient mingile trimise de elevii lui Săndoi. Chindia Târgoviște a avut un total de nouă șuturi expediate la sfârșitul întâlnirii, patru dintre ele fiind pe spațiul porții.

Gustavo îi acordă meritul reușitei lui Markovic: „Markovic a jucat foarte frumos, mingea lui mi-a venit pe cap”

Datorită reușitei din partida cu Chindia Târgoviște, Gustavo a adus pentru a nouă oară puncte Universității Craiova. Mijlocașul oltenilor punctează sau oferă pase de gol în momente cheie ale meciului disputate de formația sa. În acest sezon brazilian a contribut prin performanțele sale din teren la opt puncte obținute de clubul din Bănie.

La sfârșitul partidei din etapa cu numărul 28 a Casei Pariurilor Liga 1, Gustavo a vorbit despre atmosfera din interiorul echipei și pasa de gol perfectă a lui Markovic. Mijlocașul a declarat că se bucură foarte mult că golul său a ajutat echipa să câștige cele trei puncte din confruntarea cu Chindia Târgoviște.

„Sunt foarte fericit ca am dat gol cu capul. În Brazilia ne ajută foarte mult tehnica, iar când sare mingea, să dăm cu capul. Am ajutat echipa. Markovic a jucat foarte frumos, mingea lui mi-a venit pe cap şi am dat gol. Chindia s-a apărat foarte bine. Noi ne-am creat ocazii, am avut două bare. Am fost agresivi. Aşa trebuie să jucăm şi să ajungem mai sus”. a declarat Gustavo

„Eu cred că atmosfera e foarte bună la echipă, la antrenamente. Suntem agresivi. E important să ajut echipa. Dacă ajut echipa, voi fi fericit. Acum e important să facem o recuperare bună mâine. La Mioveni vom merge să luăm cele trei puncte”. a spus mijlocașul Universității Craiova

Mirko Pigliacelli, la meciul cu numărul 60 fără gol primit la Universitatea Craiova

Mirko Pigliacelli a reușit o performanță extraordinară în meciul cu Chindia Târgoviște. Portarul italian a bifat al 60-lea meci fără gol primit în poarta formației din Bănie. Venit în vara anului 2018 la Universitatea Craiova, Pigliacelli a ratat foarte puține meciuri din ultima perioadă.

Italianul a strâns 151 de meciuri în patru ani la juveți. Mirko Pigliacelli a înscris și un gol pentru alb-albaștrii, din penalty, împotriva FCSB-ului, în sezonul 2018-2019. În acelaș sezon a oferit și o pasa de gol lui Elvir Koljici, într-un meci cu CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-0 pentru olteni.