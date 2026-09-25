Pilotul David Cosma Cristofor, confirmat oficial în weekendul de Formula 1 de la Sepang! Anunţ oficial

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Evans GP a confirmat vineri că pilotul român David Cosma Cristofor a fost selectat pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia, care va avea loc pe circuitul Sepang International, în perioada 2–4 octombrie 2026 – același weekend în care se desfășoară Marele Premiu de Formula 1 din Malaezia. Este singurul eveniment al sezonului în care Formula 4 concurează în același cadru competițional cu Formula 1, transformând weekendul într-una dintre cele mai importante vitrine internaționale pentru tinerii piloți aflați pe drumul către elita motorsportului.

Top 3 în F4 Italian – în ierarhia mondială a generației sale

Pentru David Cosma Cristofor, participarea are și o semnificație aparte: în 2025, evenimentul corespondent s-a desfășurat la Abu Dhabi, unde pilotul român s-a numărat printre cei 36 de piloți aflați la start și a încheiat competiția pe un excelent loc 4. Un an mai târziu, David revine în această cursă specială cu și mai multă experiență, selectat din mii de piloți din toată lumea pentru rezultatele sale și cu obiectivul clar de a concura la cel mai înalt nivel.

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Înaintea etapelor de toamnă, David se clasează în top 3 al Campionatului Italian de Formula 4, considerat unul dintre cele mai dificile și mai competitive campionate de F4 din lume. Poziția sa într-o asemenea competiție îl plasează, în acest moment al sezonului, în top 3 la nivel mondial în Formula 4 și confirmă progresul remarcabil al pilotului român într-un pluton care reunește unele dintre cele mai mari talente ale noii generații.

David a început sezonul 2026 alături de PREMA Racing în UAE4, campionatul din Orientul Mijlociu, unde a obținut două podiumuri și a încheiat pe locul 5 în clasamentul general, consolidându-și experiența internațională. Acum, el continuă alături de PREMA Racing în Europa, în Campionatul Italian de Formula 4. Pentru cursa specială din Asia, David va reprezenta Evans GP, echipa care i-a oferit oportunitatea de a participa la evenimentul din Malaezia.

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„De fiecare dată când urc în monopost, simt aceeași responsabilitate: să reprezint România cât mai bine. Malaezia e mai mult decât o cursă pentru mine, este un weekend în care lumea motorsportului se uită la noua generație, iar eu vreau să fiu acolo, în față, luptând pentru fiecare poziție. Le mulțumesc celor de la Evans GP pentru încredere. Acum e rândul meu să demonstrez că a meritat.”, a declarat David Cosma Cristofor.

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Evans GP confirmă participarea! Anunţul oficial al directorului echipei

Joshua Evans, directorul echipei Evans GP, a declarat: „Suntem foarte încântați să îl primim pe David la Evans GP pentru manșa inaugurală a Formula Trophy Malaysia. Vine la noi cu un nivel solid de experiență în Formula 4 și a concurat cu succes în câteva campionate foarte competitive în acest sezon. Rezultatele sale din UAE4 și din Formula 4 italiană vorbesc de la sine, iar noi așteptăm cu interes să vedem ce poate realiza alături de noi la Sepang.”

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La rândul său, David Cosma Cristofor a transmis: „Sunt extrem de bucuros să mă alătur echipei Evans GP pentru Formula Trophy Malaysia și să concurez la Sepang. Va fi o provocare nouă pentru mine, Sepang este un circuit în care sunt încântat să concurez, mai ales ca parte a weekendului de Formula 1 și abia aștept să încep cu echipa.”

Cine e David Cosma Cristofor

Născut la București la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de șase ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În 2026 a concurat alături de PREMA Racing în UAE4, la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, obținând două podiumuri și locul 5 în campionat. În prezent, , considerat unul din cele mai dificile campionate de Formula 4 din lume și una dintre

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David a mai semnat recent un parteneriat cu ProRacing – fondată de celebrul fost pilot de Formula 1 Giancarlo Fisichella și de Marco Ciocci. Apartenența la ProRacing îi oferă acces la experiență, mentorat și suport de dezvoltare la cel mai înalt nivel, completând parcursul său sportiv și pregătirea pentru următoarele trepte ale motorsportului internațional.