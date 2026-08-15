Starul din Formula 1 și-a cerut iubita în căsătorie! Nu s-a uitat la bani: 750.000 de lire pentru cadoul perfect

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E pilot de Formula 1 și are o carieră de succes, iar acum s-a logodit cu iubita sa. Britanicul a cerut-o în căsătorie pe femeia alături trăiește o poveste de dragoste de ani buni oferindu-i un inel cu diamant galben, estimat la valoarea de 750.000 de lire sterline.

Celebrul pilot a făcut pasul decisiv

Pilotul de la Mercedes, George Russell (28 ani), a împărtășit cu fanii un moment special din viața sa. Vestea a fost făcută publică la scurtă vreme după ce și să obțină a doua sa victorie din acest sezon. Concret, este vorba de viața personală. Puțini știu cine este iubita sportivului sau cum a cunoscut-o pe tânăra de care este îndrăgostit.

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Vedeta a întâlnit-o pe actuala parteneră de viață, Carmen Montero Mundt (28 ani), în urmă cu șase ani prin intermediul unui prieten comun. Prima întâlnire a avut loc la Londra, dezvăluind mai târziu că nu știa cine este acesta. Între timp, povestea lor de dragoste a devenit una puternică și foarte solidă.

Frumoasa șatenă este influencer și femeie de afaceri, fiind originară din Spania. De curând a fost cerută în căsătorie de bărbatul cu care formează un cuplu încă din 2020. Cererea a avut loc într-un decor de poveste, inelul reușind să atragă toată atenția. Bijuteria este una extrem de prețioasă, având o piatră rară.

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Artistul care a creat această operă de artă a folosit un diamant extrem de rar. Accesoriul special a fost arătat cu ajutorul unor imagini publicate în social media. Fotografiile, în număr de patru, au fost încărcate pe rețelele socale alături de un emoji cu un inel și o inimă argintie. Tânăra radiază de fericire.

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Britanicul este la rândul său cu zâmbetul pe buze, în culmea fericirii. Russell nu s-a uitat deloc la partea materială când a ales inelul inedit, un expert precizând că este vorba de o sumă extraordinar de mare. Ar fi plătit aproximativ 750.000 de lire sterline, conform publicației .

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Cât de rar este diamantul galben

„Diamantele galbene sunt mai rare și sunt clasificate pe o scară diferită în funcție de intensitatea culorii galbene. Arată ca un galben intens, de culoarea sa foarte intensă. Diamantele galbene sunt mai scumpe, deoarece sunt mai rare decât diamantele albe.

În funcție de intensitatea culorii, acestea devin mai rare și, prin urmare, mai scumpe”, a declarat Arissei Michos, director de marketing și brand la Class A Jewellers, mai arată sursa citată. Mai mult decât atât, specialistul a subliniat că diamantul de culoare galben este unul natural. Are formă ovală și are între opt și zece carate.

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Experții spun că aceste diamante galbene sunt greu de găsit pentru că nuanța lor depinde de prezența accidentală a atomilor de azot în structura cristalină a carbonului în timpul formării în adâncurile Pământului. Acest proces este unul de lungă durată, care are loc pe parcursul a milioane de ani. În plus, necesită condiții geologice extrem de specifice.

În general, nuanțele de galben deschis sunt printre cele mai comune. Pe de altă parte, diamantele cu un galben intens și pur, care sunt numite uneori și diamante canar, sunt foarte rare în natură. Așadar, pilotul de Formula 1 a vrut să fie special prin darul oferit iubitei sale. George Russell a ales un inel pe măsura sentimentelor pe care i le poartă viitoarei sale soții.