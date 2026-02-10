Sport

Pilotul din Formula 1 a făcut accident! Și-a distrus bolidul de 350 de mii de euro. Video

Momente de coșmar pentru un pilot din Formula 1. A fost implicat într-un accident rutier. Comunicatul echipei. Mașina sa de 350 de mii de euro a fost avariată.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 15:37
Pilotul din Formula 1 a facut accident Sia distrus bolidul de 350 de mii de euro Video
ULTIMA ORĂ
Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a fost implicat într-un accident în San Marino
ADVERTISEMENT

Kimi Antonelli, pilotul italian al celor de la Mercedes, a fost implicat într-un accident rutier. Mașina sa a lovit un parapet de pe marginea unei autostrăzi din San Marino. Din fericire, tânărul pilot a scăpat nevătămat și va putea participa la sesiunile de antrenament din Formula 1 de la Bahrain.

Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a fost implicat într-un accident în San Marino

În urmă cu doar câteva zile, Andrea Kimi Antonelli a primit din partea celor de la Mercedes un bolid AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, pe care l-a prezentat fanilor săi printr-o postare pe rețelele de socializare. Prețul unui asemenea autoturism sare de 350.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Italianul nu s-a putut bucura însă prea mult de noua mașină. Andrea Kimi Antonelli a fost implicat într-un accident rutier în San Marino. Nu se știe, însă, dacă el se afla la volan în momentul în care autoturismul a intrat în parapetul de pe marginea autostrăzii.

Cum a reacționat Mercedes după ce Kimi Antonelli a fost implicat într-un accident rutier

Vestea bună este că Kimi Antonelli a scăpat nevătămat din acest accident. Mercedes a transmis, prin intermediul unui comunicat, că pilotul italian nu are nici cea mai mică problemă: „Sâmbătă trecută, în apropierea casei sale din San Marino, Kimi a fost implicat într-un accident rutier.

ADVERTISEMENT
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Digi24.ro
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor

Poliția a intervenit la fața locului după ce a fost chemată de Kimi. Mașina lui a fost singura implicată și, deși vehiculul a fost avariat, Kimi a scăpat complet nevătămat”, au scris cei de la Mercedes într-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Kimi Antonelli este considerat un pilot de mare perspectivă în Formula 1. Sezonul trecut, el a debutat în Marele Circ, luându-i locul lui Lewis Hamilton la echipa britanică Mercedes și a avut evoluții foarte apreciate, obținând mai multe podiumuri.

De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă...
Fanatik
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt...
Fanatik
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima...
Fanatik
Editorial Răzvan Ioan Boanchiş: „Fără nicio glumă – foarte bune meciurile din ultima etapă. Se înjură mai mult la școală”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui...
iamsport.ro
Un antrenor din SuperLiga, aproape de a ajunge la CFR în locul lui Pancu! Mureșan a recunoscut: 'Neluțu mi-a zis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!