Pilotul din Formula 1 a făcut accident! Și-a distrus bolidul de 350 de mii de euro. Video

Kimi Antonelli, pilotul italian al celor de la Mercedes, a fost implicat într-un accident rutier. Mașina sa a lovit un parapet de pe marginea unei autostrăzi din San Marino. Din fericire, tânărul pilot a scăpat nevătămat și va putea participa la sesiunile de antrenament din Formula 1 de la Bahrain.

În urmă cu doar câteva zile, a primit din partea celor de la Mercedes un bolid AMG GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, pe care l-a prezentat fanilor săi printr-o postare pe rețelele de socializare. Prețul unui asemenea autoturism sare de 350.000 de euro.

Italianul nu s-a putut bucura însă prea mult de noua mașină. Andrea Kimi Antonelli a fost implicat într-un accident rutier în San Marino. Nu se știe, însă, dacă el se afla la volan în momentul în care autoturismul a intrat în parapetul de pe marginea autostrăzii.

Cum a reacționat Mercedes după ce Kimi Antonelli a fost implicat într-un accident rutier

Vestea bună este că Kimi Antonelli a scăpat nevătămat din acest accident. a transmis, prin intermediul unui comunicat, că pilotul italian nu are nici cea mai mică problemă: „Sâmbătă trecută, în apropierea casei sale din San Marino, Kimi a fost implicat într-un accident rutier.

Poliția a intervenit la fața locului după ce a fost chemată de Kimi. Mașina lui a fost singura implicată și, deși vehiculul a fost avariat, Kimi a scăpat complet nevătămat”, au scris cei de la Mercedes într-un comunicat oficial.

Kimi Antonelli este considerat un pilot de mare perspectivă în Formula 1. Sezonul trecut, el a debutat în Marele Circ, luându-i locul lui Lewis Hamilton la echipa britanică Mercedes și a avut evoluții foarte apreciate, obținând mai multe podiumuri.