Pilotul reținut pentru uciderea tatălui său cu o macetă a mărturisit crima! Ce a cauzat producerea tragediei

Antolín González, fostă promisiune de Formula 1, arestat în iulie 2025, a recunoscut că se face vinovat de uciderea tatălui său în orașul Aranda de Duero, de lângă Burgos. Tragedia s-a petrecut din cauza unei dispute familiale.
În vară, ofițerii de poliție au primit un apel de urgență care raporta că un bărbat a fost atacat în gât cu un cuțit. Bărbatul, care nu a supraviețuit rănilor, era Antolín González (56 de ani), proprietarul „Aceitunas Antolín”. Apelul către autorități a fost făcut chiar de soția acestuia.
Atacatorul, care a fost identificat ulterior ca Antolín González, a fugit, dar a fost arestat ulterior în Sinovas, un oraș din apropiere. „La Sexta” relatează că acum, la aproape patru luni mai târziu, Antolín González, care se află în arest preventiv din 5 iulie, a mărturisit uciderea tatălui său.
Fostul pilot în vârstă de 23 de ani a depus mărturie în fața Tribunalului pentru a solicita un acord pentru reducerea pedepsei. Sursa citată scrie că Antolín González și-a înjunghiat tatăl în gât, într-un depozit industrial din Aranda de Duero, în timpul unei dispute puternice în familie.
El susține însă că tatăl său a fost primul care a pus mâna pe arma albă, un fel de macetă cu o lamă între 10 și 15 centimetri. Ulterior s-a declanșat o luptă, devenită mortală din cauza unei răni accidentale în zona gâtului. Antolin a fugit cu arma crimei, care a fost descoperită într-un rucsac.
Antolín González a fost una dintre cele mai mari promisiuni ale automobilismului spaniol. A atras atenția pentru prima dată la doar opt ani, când a doborât recordul pe tur pe circuitul de karting Villariezo din Burgos, în timpul primei sale ieșiri cu un kart.
Acest succes timpuriu a dus la o ascensiune constantă în clasamentul juniorilor, unde s-a impus rapid ca pilot de performanță. El a devenit cel mai tânăr pilot, care a preluat volanul unei mașini de F3, la vârsta de 13 ani. Se părea că spaniolii au descoperit un nou talent pentru F1.
Gonzales a concurat în Campionatul Spaniei de Formula 4 și a petrecut un sezon în Formula 3 cu Drivex. Pe lângă activitățile sale sportive din Europa, González a acumulat o experiență semnificativă și în Asia. A concurat în Formula Masters China Series cu Pinnacle Motorsport și ulterior a concurat în Asia Formula Renault Series, unde a pilotat pentru BlackArts Racing.
În perioada petrecută în Asia, González a câștigat o cursă și a terminat pe locul doi în campionatul asiatic de Formula Renault din 2018. Ulterior a fost nevoit să-și abandoneze cariera în Formula 3 și visul de a concura în Formula 1 din cauza lipsei de sprijin financiar.
