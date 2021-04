Pilotul Titi Aur, internat cu Covid-19 la spitalul din Bârlad: „Comportamentul personalului, excepțional”

Pilotul Titi Aur a fost diagnosticat cu o formă mai severă de Covid-19, motiv pentru care a fost internat la Spitalul din Bârlad, orașul său natal.

Într-o postare pe Facebook, pilotul de raliuri elogiază comportamentul personalului medical din spital, pe care îl numește „Îngerii din Bârlad”.

Spitalul „Elena Beldiman” din Bârlad este spital-suport pentru pacienții infectați cu SARS-Cov-2, astfel că în ultimul an pacienții cu alte afecțiuni au fost nevoiți să se trateze la spitalul din Vaslui.

„Nu-ți mai dorești milionul de euro, ci ai vrea sănătate”

„Duminică 28 martie eram acasă la Bârlad și având câteva reacții ciudate: senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse, am venit și am făcut un test. Rezultatul: evident pozitiv. Oricât de puternic ești sau crezi că ești, când se confirmă că ești infectat cu acest nenorocit de virus, încep să se schimbe un pic valorile în cap. Nu-ți mai dorești milionul de euro ci ai vrea sănătate, începi să accepți că firmele pot funcționa și doar cu colegii tăi, te gândești dacă ai stat suficient cu familia etc.”, a scris Titi Aur într-o postare pe Facebook.

Pilotul a relatat că grijile provocate de boală i-au fost ușurate de către personalul medical din spital, chiar dacă aceștia i-au spus că ar trebui să rămână internat din cauza formei de manifestare a bolii.

„Înainte de a se instala panica, se implica ei, „îngerii de la Bârlad”. De ce le spun așa? Nu doar pentru că sunt toți la fel, albi din cap până-n picioare: medici, asistenți, personalul de la curățenie, recepție, etc., dar sunt de o bunătate extraordinară și explică fiecărui pacient că nimic nu e obligatoriu, dar că e mai bine așa sau așa, pentru aprox. 85% recomandarea este să stea sub tratament acasă, dar pentru 15% trebuie internare. Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru că sunt în cei 15% internați, dar în spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legătură cu vechiul spital înă cel mai important este comportamentul personalului: excepțional!”, a relatat fostul pilot.

Pe lângă calitatea îngrijirii, Titi Aur a elogiat personalul medical pentru sprijinul psihologic pe care încearcă să-l ofere pacienților internția

„Poate că exagerez puțin, dar aș putea spune că vii cu plăcere la spitalul covid din Bârlad. Dacă cuvântul „plăcere” este un pic forțat, din motiv covid, cu siguranta cuvântul „încredere” este corect”, a conchis Titi Aur.