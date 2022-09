Pilotul unui avion amenință că va prăbuși aparatul de zbor peste un magazin, în America. Cetățenii, avertizați să evite zona

Conform , polițiștii au evacuat zona la care s-a referit individul despre care se crede că a furat acest avion de la un aeroport din apropierea orașului Tupelo, situat în nord-estul statului Mississippi.

În plus, și alte magazine din Tupelo, avertizând că situația s-ar putea înrăutăți rapid. “Cetățenii sunt rugați să evite zona respectivă până când se va da undă verde.

Având în vedere mobilitatea unui avion de acest tip, zona de pericol este mult mai mare chiar și decât Tupelo“, au transmis aceștia într-un comunicat.

Autoritățile locale au precizat că au fost alertate pentru prima dată la ora locală 5:00. Atunci au aflat că deasupra orașului Tupelo zboară amenințător un .

Pilotul a sunat la 911 și a amenințat că se va prăbuși intenționat pe magazinul Walmart de pe West Main. Într-un videoclip postat pe Twitter se poate observa că aeronava zbura în cercuri deasupra caselor și a întreprinderilor.

Utilizatorulcare a postat videoclipul pe Twitter cu avionul a afirmat: “În prezent, avem un tânăr de 29 de ani care a furat acest avion și amenință să se prăbușească pe ceva.”

The pilot of this small plane flying erratically over Tupelo, Mississippi, is threatening to crash it into a Walmart, police say. TPD speaking with pilot directly. Wal-Mart evacuated.

— Michael Pegram (@MichaelPNews)