Pintilii, peste Dică: “Victoria cu Rapid i se datorează!” Analiza Fanatik SuperLiga despre antrenorul FCSB. Video Exclusiv

Derbyul , a arătat o față complet schimbată a vicecampioanei. În special la capitolul atitudine. Dar nu numai. În opinia invitaților la ediția de luni, 7 noiembrie, a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, un merit important îl are ”interimarul” Mihai Pintilii. Pe care, Robert Niță, îl vede chiar o soluție pe termen lung pe banca lui FCSB.

”Diferența de joc, de atitudine, totul a fost creat de el”, a fost opinia generală, despre impactul lui Pintilii asupra echipei

Victoria FCSB în meciul cu Rapid a fost întoarsă pe toate fețele la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Și, evident, dintre subiectele fierbinți nu putea lipsi nici metamorfoza gazdelor în condițiile în care acestea aveau pe bancă un antrenor interimar.

”Știi ce trebuie să scoatem în evidență, Horia, pentru că eu cred că se vorbește puțin. Și chiar dacă el spune că nu este pregătit, că nu-și dorește…Ce a făcut, cum a făcut…Pintilii…Are un mare merit aseară”, a deschis discuția, Robert Niță.

Adrian Ilie i-a dat dreptate: ”Nu știu ce a făcut, dar a făcut foarte multe. Și foarte bune. Diferența de joc, de atitudine, totul a fost creat de el”.

Iar Robert Niță a continuat, scoțând în evidență argumentele pentru care, în opinia sa, Mihai Pintilii a avut un rol determinant în victoria FCSB.

”Eu am făcut diferența dintre primul meci jucat la revenirea lui Dică, în acest al doilea mandat, și jocul acesta de campionat. Pentru că este primul, pentru Pintilii, în întrecerea internă.

Și aici mi se pare o creștere foarte mare în favoarea lui Pintilii. Pentru că și Dică vine în primul meci cu o altă atitudine. Echipa are un pic de entuziasm, care, pe parcurs scade. Și ajunge la meciul de la Cluj la cote…sub minus.

Dar aseară apare iar. Și este meritul nu numai al lui Pintilii, ci și a celor de acolo, a preparatorului, staffului, a managerului. Chiar a suporterilor, care merg la baza de antrenament”, a menționat Robert Niță.

”Același staff era și acum două meciuri, minus Dică”, a comentat Alin Buzărin, invitat și el la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Însă Robert Niță nu este de acord: ”Nu, nu, contează cine conducea staff-ul. Erau alte idei. Căci toți ceilalți din staff se mulează după antrenorul principal”.

”Cred că Mihai Pintilii este cea mai bună variantă pentru FCSB”

Mai mult, Robert Niță apreciază că Mihai Pintilii ar reprezenta în acest moment soluția optimă pentru postul de antrenor al lui FCSB: ”Cred că în momentul de față, indiferent de declarațiile lui Pintilii, el ar fi cea mai bună variantă pentru FCSB, după cum a arătat echipa aseară”.

El consideră că faptul că fostul internațional nu are licența Pro, nu este un impediment. ”Au fost cu zecile în prima divizie, regulamentar.

Și el am înțeles că este cursant al Școlii de Antrenori de la Chișinău. Și alți cursanți au antrenat. Dădeau și indicații. Deci s-a putut.

Eu cred că mare parte din victoria de aseară i se datorează lui Pintilii. Cred că este cea mai bună variantă pentru FCSB, pentru că echipa arată total schimbată. Și surclasează o echipă pornită ca favorită și situată mult mai bine în clasament”, a concluzionat Niță în studioul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Alin Buzărin este însă sceptic privind o instalare a lui Pintilii ca principal al lui FCSB. Și a semnalat, spre exemplu, faptul că Gigi Becali nu a lansat o astfel de ipoteză.

Și, mai mult, a scos în evidență și faptul că patronul FCSB nu a avut vreo reacție publică după acest rezultat pozitiv. Prin care să-i dea credit tehnicianului. Însă crede că lucrurile nu vor mai sta la fel în cazul unui eventual pas greșit al echipei sub comanda lui Pintilii.

Mai există însă și un alt factor. Și anume faptul că . Informație prezentată în exclusivitate în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Existau tensiuni între Dică și Cordea?

Referitor la același subiect, al băncii tehnice a celor de la FCSB, în studioul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI a fost punctat și un alt factor important. Cel al relației lui Dică, respectiv Pintilii, cu jucătorii.

Discuția a pornit după ce Horia Ivanovici a scos în evidență accentul pus pe atmosfera din vestiar de Andrei Cordea în .

”Atmosfera la noi este una foarte bună acum și continuăm să muncim pentru că astăzi am arătat ca o echipă adevărată.

Ne-am motivat singuri, ne-am ajutat cu Pintilii, cu Neubert. Nu a fost niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga.

Astăzi a fost o dezlănțuire, ne-am simțit toți ca o familie încă din vestiar. De când am venit, de un an și jumătate, n-am trăit așa ceva nici în sezonul trecut când am bătut-o pe Dinamo, 6-0”, a declarat jucătorul.

”Ai văzut ce spune la un moment dat? Nici la 6-0 cu Dinamo eu nu am simțit echipa atât de motivată. Aici bate clar spre Dică”, a semnalat Robert Niță. Pentru a continua, vizavi de impactul motivațional al lui Pintilii: ”Cred că este și puțin adevăr, pentru că altfel nu ar spune”.

”L-a ciupit mereu?”, a întrebat, tranșant, Horia Ivanovici. Răspunsul lui Florin Gardoș nu s-a lăsat așteptat: ”Nu știu dacă mereu. Dar cel puțin de două ori am observat cu toții”.