Sport

Pintilii și Charalambous i-au prezentat demisia lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului după Metaloglobus – FCSB 2-1

Gigi Becali a dezvăluit, imediat după înfrângerea cu Metaloglobus, 1-2, că Mihai Pintilii i-a zis că poate e mai bine să plece de la FCSB împreună cu Elias Charalambous
Mihnea Ştefan
18.10.2025 | 22:53
Pintilii si Charalambous iau prezentat demisia lui Gigi Becali Dezvaluirea patronului dupa Metaloglobus FCSB 21
breaking news
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB Foto: Sport Pictures

Gigi Becali a anunțat după eșecul cu Metaloglobus că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să renunțe în a o pregăti pe FCSB. Omul de afaceri a dezvăluit conversație.

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să plece de la FCSB

FCSB a suferit o nouă înfrângere. Campioana României a fost învinsă categoric de Metaloglobus, 1-2, și a coborât pe locul 12. După eșecul cu ultima clasată, Gigi Becali a dezvăluit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-au spus după eșecul cu Young Boys, 1-2, că poate este cazul să vină altcineva antrenor.

Însă, omul de afaceri nu consideră că criza echipei vine de la staff-ul tehnic. Mihai Stoica l-a informat că jucătorii se pregătesc exemplar la antrenament, totul fiind excelent în săptămâna premergătoare meciului.

ADVERTISEMENT

„Pe cine să bag? Să schimbi antrenorul așa, în plină campanie europeană? Stai să vedem, Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e mai bine așa, să plecăm noi, să vină altcineva’. Du-te, mă, de aici, cum să pleci.

Eu cu Pintilii vorbesc mai rar, cu MM în fiecare zi. MM mi-a zis că nu a văzut în viața lui așa ceva, cum s-au antrenat săptămâna asta”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Suporterii lui FCSB au cerut demisia după 1-2 cu Metaloglobus

Fanii grupării roș-albastre nu au digerat bine eșecul usturător cu Metaloglobus. La finalul partidei, galeria a scandat demisia și a avut un schimb acid de replici cu jucătorii lui Charalambous, în special Denis Alibec.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

Informat în direct de Radu Naum de acest gest al suporterilor, Gigi Becali s-a abținut să comenteze. A ținut doar să precizeze că fanii au întotdeauna dreptatea: „Nu-i pot contrazice pe suporteri. Ce zic ei au dreptate”.

În urma acestui rezultat, FCSB a picat pe locul 12 în clasamentul SuperLigii și s-a îndepărtat la 5 puncte de locul 6, ocupat în prezent de Unirea Slobozia. Actuala campioană a României a adunat doar 13 puncte în primele 13 etape, fiind învinsă de șase ori.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2:...
Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe trei jucători după Metaloglobus – FCSB 1-2: „Trei milioane de euro prime! Miştocăreală, miuţă!”
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Campioana s-a făcut de râs la...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 13. Metaloglobus – FCSB 2-1. Campioana s-a făcut de râs la Clinceni! Cum arată clasamentul
România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur...
Fanatik
România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur atât la masculin, cât şi la feminin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
Mihai Pintilii, răpus de umilință. Imaginile neputinței și deznădejdii pe banca FCSB, după...
iamsport.ro
Mihai Pintilii, răpus de umilință. Imaginile neputinței și deznădejdii pe banca FCSB, după eșecul cu Metaloglobus
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!