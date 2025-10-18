Pintilii și Charalambous i-au prezentat demisia lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului după Metaloglobus – FCSB 2-1

după eșecul cu Metaloglobus că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să renunțe în a o pregăti pe FCSB. Omul de afaceri a dezvăluit conversație.

Mihai Pintilii și Elias Charalambous au vrut să plece de la FCSB

FCSB a suferit o nouă înfrângere. , și a coborât pe locul 12. După eșecul cu ultima clasată, Gigi Becali a dezvăluit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-au spus după eșecul cu Young Boys, 1-2, că poate este cazul să vină altcineva antrenor.

Însă, omul de afaceri nu consideră că criza echipei vine de la staff-ul tehnic. Mihai Stoica l-a informat că jucătorii se pregătesc exemplar la antrenament, totul fiind excelent în săptămâna premergătoare meciului.

„Pe cine să bag? Să schimbi antrenorul așa, în plină campanie europeană? Stai să vedem, Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e mai bine așa, să plecăm noi, să vină altcineva’. Du-te, mă, de aici, cum să pleci.

Eu cu Pintilii vorbesc mai rar, cu MM în fiecare zi. MM mi-a zis că nu a văzut în viața lui așa ceva, cum s-au antrenat săptămâna asta”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

Suporterii lui FCSB au cerut demisia după 1-2 cu Metaloglobus

Fanii grupării roș-albastre nu au digerat bine eșecul usturător cu Metaloglobus. La finalul partidei, galeria a scandat demisia și a avut .

Informat în direct de Radu Naum de acest gest al suporterilor, Gigi Becali s-a abținut să comenteze. A ținut doar să precizeze că fanii au întotdeauna dreptatea: „Nu-i pot contrazice pe suporteri. Ce zic ei au dreptate”.

În urma acestui rezultat, FCSB a picat pe locul 12 în clasamentul SuperLigii și s-a îndepărtat la 5 puncte de locul 6, ocupat în prezent de Unirea Slobozia. Actuala campioană a României a adunat doar 13 puncte în primele 13 etape, fiind învinsă de șase ori.