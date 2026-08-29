„Pinto și Hintsa, o apă și-un pământ!” Notele lui Marcel Pușcaș după Corvinul – Dinamo 1-1

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Dinamo rămâne neînvinsă în ultimele etape. Cu toate astea a tremurat în fața unei echipe cu posibilități limitate, dar cu lecția bine învățată. Multor echipe din campionat le va fi greu contra Corvinului și multe vor capota în fața celor de la Dinamo. Ambele echipe au nevoie încă de omogenizare și ambele vor avea un cuvânt greu în acest campionat. Fără îndoială, achizițiile bucureștenilor vor ieși în curând mai mult în evidență, așa cum cred că Florin Maxim este unul dintre cei mai buni antrenori români.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Corvinul, după 1-1 cu Dinamo

C SANDU (6,5) – Foarte matur pentru vârsta lui. Reflexe foarte bune. Mai are de lucrat la degajări și la ieșirile din poartă. Are o frumoasă perspectivă.

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IACOB (5) – Ofensiv, cu tehnică deficitară. A fost util.

IVANICEVIC(5,5) -A avut o bună poziționare, dar nu are încă reperele cerute de antrenor. A fost schimbat cu Fl Ilie.

MANOLACHE (6) – Foarte bun la construcție și inteligent în joc.

NEACȘA (5) -A jucat sub nivelul obișnuit. Schimbarea cu Hayatu a fost justificată în acest meci. Rămâne totuși liderul echipei

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Pârvulescu primește cea mai mare notă dintre jucătorii Corvinului pentru evoluția cu Dinamo. A dat pasă decisivă la gol

HREZDAC (5) -Nu s-a văzut în joc. A atins rar mingea, deși ca mijlocaș trebuia să fie mai activ. S-a rezumat la a sta în dispozitiv.

RIBEIRO (5) -A blocat bine urcările lui Opruț, dar a fost deficitar în reacția ofensivă. A fost înlocuit în minutul 60 cu Cărăruș

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PÂRVULESCU (6,5) -A fost cel mai periculos atacant al gazdelor. A pasat decisiv la primul gol, a șutat la poartă. Este la maturitate fotbalistică.

YEBOAH(6) – Este masiv și periculos pentru orice cuplu de fundați centrali. A hârțuit apărarea adversă.

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FABRY(5,5) – A executat bine câteva faze fixe, dar a dispărut din joc. Rămâne totuși un jucător de bază.

Espinosa, doar nota 6 deși a marcat în poarta lui Dinamo. A și fost schimbat în minutul 60

ESPINOSA(6) – Oportunist, cu simțul porții. A înscris în minutul 14, dar a fost înlocuit în minutul 60 cu Gillard

FL ILIE(5) – N-a ieșit în evidență, dar este un jucător pe care antrenorul Maxim se poate baza oricând.

CĂRĂRUȘ(5,5) – A intrat bine în joc. Poate mai mult

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GOODLAD(4) – Nu s-a văzut în meci

HAYATU(5) – A făcut presing, s-a zbătut.

GILLARD(5) -Poate deveni jucător util.

Notele pentru jucătorii lui Dinamo, după remiza obținută la Arad, contra Corvinului

BELLARROUCH (6) – Nu a avut prea mult de apărat. Construiește bine, dar uneori pasează prea moale

IRIMIA (5) -A fost pierdut pe drum de către Pârvulescu la faza primului gol. Este mai util în atac decât în apărare. cu debutantul Opriș

PASCUAL (6,5) – Sigur și în apărare, dar a și construit bine. A fost cel mai bun fundaș dinamovist. A luat un cartonaș galben total aiurea în minutul 57.

STOINOV (5,5) -Masiv, dar greoi. A avut prea multe atingeri de minge în faza construcției.

Opruț, prestație sub nivelul așteptărilor pentru un jucător esențial pentru Dinamo

OPRUȚ(5) – A fost deseori panicat, iar urcările în atac au fost fără efect. Este departe de cel care cu puțin timp în urmă bătea poarta echipei naționale.

ARMSTRONG( 5,5) – A fost sigur pe el, a fost prezent în joc. Din păcate a devenit ușor previzibil acționând preponderent cu piciorul stâng.

SORO(6) – A pasat bine. Inteligent și cel mai activ mijlocaș al dinamoviștilor. A avut și ocazii. Travaliu foarte bun.

MĂRGINEAN (5,5) – A fost activ, a acoperit os suprafață mare, a pasat bine, dar nu a avut realizări mari. A fost util echipei. A fost schimbat în minutul 67 cu Werreth.

CÂRJAN(6) – Încă nu se regăsește, dar a pasat decisiv la primul gol. A oprit un atac periculos al hunedorenilor cu prețul unui cartonaș galben. În a doua parte a fost mai activ. Se așteaptă mai mult de la el. A fost schimbat cu Al Pop

Hintsa, Weerreth și Pinto nu au trecut clasa după Corvinul – Dinamo 1-1. Karamoko a fost omul meciului!

HINTSA (4) – A fost fără repere, evoluție modestă. A fost schimbat justificat cu Pinto.

KARAMOKO (7) – Are o viteză bună, a schimbat deseori direcția driblingurilor și a fost mereu imprevizibil. A avut ocazii, . A fost cel mai periculos dinamovist, dar s-a stins în finalul meciului.

OPRIȘ(6) – A avut două acțiuni bune în scurtul timp jucat. Poate fi o variantă pentru înlocuirea lui Irimia.

WERRETH(4) – Nu a rupt gura târgului. Probabil că nu este încă pregătit fizic. Poate nici integrat încă. Se așteaptă mult de la el. Mai avem răbdare.

PINTO (4) – A avut timp la dispoziție să ne demonstreze ceva. N-a reușit. El și Hintsa, o apă și un pământ.

AL. POP( 5,5) – A intrat târziu. Inexplicabil. Este jucătorul care poate face diferența. A demonstrat-o

Explicația notelor

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!