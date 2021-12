Pirateria online nu mai e la modă. Pe ce loc se află România în topul țărilor care se uită la filme ”de pe net”

Nici pirateria online nu mai e ce-a fost odată. Ghidați de mai multe motive, oamenii care stau pe internet evită să mai intre pe site-uri de torrente sau cu ”filme online subtitrate”, preferând să consume conținut multimedia în forma sa originală, direct de la sursa care îl găzduiește.

Astfel arată concluziile unui raport întocmit de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, care a analizat trendul de folosire a site-urilor de piraterie între 2017 și 2020. Se remarcă o ușoară creștere a consumului de filme piratate la începutul carantinelor de Covid-19, din primăvara lui 2020, însă în general, vorbim despre o scădere constantă în ultimii patru ani.

În general, în Uniunea Europeană, accesul la conținut piratat s-a înjumătățit între 2017 și 2020, cea mai mare scădere existând în privința muzicii. Aici, procentajul scăderii este de 81%. a scăzut cu 68%, iar cea pentru seriale, cu 41%.

Se remarcă, însă, și o schimbare în ceea ce privește preferința pentru modul de accesare a conținutului piratat. Streaming-ul este popular de ani bună, iar în 2017 era preferat deja de aproximativ 70% dintre cei ce comit piraterie online. Această cifră a trecut de 85% în ultimul an, în vreme ce alte metode, precum descărcările, fișierele torrent sau ripping-ul de conținut s-au prăbușit în popularitate odată cu venirea pandemiei și abia dacă mai sunt luate în calcul de unul din 10 utilizatori de internet, în fiecare caz.

În principiu, lumea știe unde trebuie să caute conținut piratat. 65% din accesări sunt directe, în vreme ce alte 25% vin din căutări pe internet pentru astfel de conținut.

Ai putea crede că România se află pe o poziție fruntașă în ceea ce privește pirateria, având în vedere tot felul de legende urbane despre aceste activități ale internauților de pe meleagurile mioritice. Iată, însă, că raportul EUIPO ne pune undeva în partea din spate a clasamentului. Nu suntem nici măcar sub media europeană și suntem pe locul patru ”din coadă.”

Un român accesează conținut piratat cam de 5 ori pe lună, în vreme ce ”liderii” sunt cei din Letonia, cu aproape 15 accesări pe lună. piratate, după cum se vede și în graficul de mai jos, o preferință secundară fiind pentru filme. Datele sunt pentru 2020.

Oamenii folosesc din ce în ce mai mult telefoanele mobile și mulți chiar au renunțat la calculatoare în favoarea smartphone-urilor. Totuși, pentru filme sau muzică piratate, tot PC-ul a rămas principalul mod de accesare a acestui conținut. O oarecare schimbare a avut loc pe perioada pandemiei, cu o popularizare a conținutului piratat pe mobil. Trendurile arată însă o scădere pe ambele planuri, mai accentuată în cazul calculatoarelor.

Un alt grafic interesant prezintă cu o linie fiecare dintre cei patru ani analizați. Putem vedea, astfel, ce schimbări a adus anul 2020 pentru piraterie. Deși accesarea conținutului era oricum ușor mai scăzută față de anii trecuți încă de pe luna ianuarie, după o creștere masivă a accesărilor în perioada carantinelor din primăvară, pirateria a ajuns la noi minime, o posibilă explicație poate fi faptul că lumea s-a săturat de stat în casă și a preferat să se bucure de viață dincolo de ecranul telefonului sau al laptopului.

Dacă în general, suntem sub media europeană la piraterie, reușim să urcăm în top ceva poziții când vine vorba de pirateria filmelor. Suntem fani declarați ai streaming-ului și accesăm aproape două filme pe lună, în medie. Rămânem, din nou, sub media europeană când vine vorba de seriale piratate, cu vreo trei accesări în fiecare lună. Ne putem mândri că suntem sub media europeană și la capitolul pirateriei muzicale Toate cele trei grafice de mai jos se referă la pirateria din 2020.

EUIPO sugerează și câteva cauze ale pirateriei, iar prima dintre acestea se referă la venitul populației. Astfel, se consideră că cu cât e mai mare, cu atât consumul de piraterie e mai mic. De asemenea, o altă cauză este inegalitatea veniturilor, care poate afecta rata pirateriei. Cu cât inegalitatea este mai mare, cu atât mai mare e și consumul de filme, seriale sau muzică piratate.

Și structura populației trebuie luată în calcul; se remarcă faptul că în cazul populațiilor mai tinere, rata pirateriei este mai mare. Contează, însă, și atitudinea generală față de practica pirateriei, care este independentă de venituri sau de alte variabile socio-economice. Pur și simplu, unii oameni consideră că pirateria nu este furt, așa că nu văd nimic în neregulă cu a descărca de pe internet un film.

Contează și mărimea pieței în care se face analiza; cercetările arată că piețele mai mari sunt mai puțin predispuse la piraterie. Nu în ultimul rând, e relevantă și oferta disponibilă pentru vizionare sau ascultare. Cu cât portofoliul companiilor este mai diversificat și mai accesibil, cu atât oamenii se vor îndrepta mai puțin către piraterie.

Întregul raport despre piraterie al EUIPO poate fi consultat .