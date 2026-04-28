„Pirlo nu rezistă 3 luni cu Gigi Becali!” Adi Mutu și Mitică Dragomir, analiza viitorului antrenor al FCSB

Adrian Mutu și Dumitru Dragomir au comentat posibilitatea ca Andrea Pirlo să fie antrenor la FCSB. Cei doi cred că italianul nu are nicio șansă în fața lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
28.04.2026 | 16:30
Mihai Stoica (61 de ani) vrea antrenor străin la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep. Andrea Pirlo (46), în prezent la Dubai United, a fost propus la roș-albaștri de Giovanni Becali (73 de ani). Fostul campion mondial nu ar avea însă nicio șansă să reziste imixtiunilor lui Gigi Becali (67 de ani).

Adi Mutu și Dumitru Dragomir au vorbit de varianta Andrea Pirlo la FCSB

Andrea Pirlo antrenează în prezent la Dubai United, cu care mai are contract până în vara lui 2027 și cu care e aproape de promovarea în prima ligă din Emiratele Arabe United. Adrian Mutu îl știe bine pe fostul mijlocaș de pe vremea când erau adversari în Italia și nu crede că are vreo șansă să antreneze la FCSB. „Briliantul” crede că cea mai bună soluție ar fi revenirea lui Elias Charalambous pe banca roș-albaștrilor.

(n.r. – Cum ți s-ar părea întoarcerea lui Charalambous?) Ei au avut succes cu Charalambous. Charalambous face parte din ceea ce înseamnă FCSB. Relația dintre el, MM, nu știu dacă vorbește cu Gigi, dar ce relație are cu MM și ce avea cu Pintilii, ce s-a creat acolo în anii în care s-a câștigat, nu pare deloc ciudat. Ciudat e că a plecat și de ce. Nu avea rost. Eu cred că FCSB era tot aici și cu Charalambous și fără el. 

Ce văd eu, Andrea Pirlo, Gilardino… Gilardino e într-un cerc de Serie A. Nu o să vină niciodată. Când aud Îl luăm pe Pirlo! Păi Pirlo e în a doua ligă din Emirate, dar îți dai seama de ce s-a dus. Ce salariu are. Sunt povești. Mie îmi place de Charalambous. Nu judec eu competențele lui sau antrenamentele lui. Dar mie îmi place ca băiat.

E un băiat extraordinar. Ne-am tot văzut în afara fotbalului și e un băiat respectuos, cu bun simț și care își vede de treaba lui. Și cred că jucătorii îl plac. Chiar dacă a acceptat anumite lucruri, el a reușit să își pună amprenta acolo”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrea Pirlo a antrenat-o pe Juventus

Și Mitică Dragomir îl vede înapoi la FCSB pe Elias Charlambous. În ceea ce îl privește pe Andrea Pirlo, fostul campion mondial a antrenat până acum doar patru echipe: Juventus, Karagümrük, Sampdoria și, acum, Dubai United. „Nu poate nimeni să îl schimbe pe Gigi Becali. MM îl mai întoarce. MM e omul dracului. Dar Gigi comandă. Am auzit că vrea să îl aducă pe Pirlo. Nu stă 3 luni cu Gigi. O să râzi, dar cel mai bun e Charalambous. Gigi e capitalist. El a înțeles capitalismul. Gigi l-a înțeles: sunt banii mei, fac ce vreau. Ăsta e cel mai al dracului capitalism. Sunt banii mei, fac ce vreau cu ei”, a adăugat și Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
