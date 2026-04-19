Pisa – Genoa, live video în etapa 33 din Serie A. Meci facil la prima vedere pentru echipa lui Dan Șucu

Genoa se deplasează în etapa 33 din Serie A pe terenul celor de la Pisa. Meciul este programat duminică, 19 aprilie, de la ora 19:00. Echipa patronată de Dan Șucu are un meci destul de ușor la prima vedere, dar rămâne de văzut ce rezultat va obține. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre partida care urmează pentru „Grifoni”.

Pisa – Genoa, live video în etapa 33 din Serie A

Serie A continuă cu etapa cu numărul 33. Campionatul Italiei se apropie de final, iar echipele angrenate aici luptă pentru titlu, locuri de cupe europene sau evitarea retrogradării. , continuă să se mențină la distanță de zona „fierbinte” din clasament. Pisa, ultima clasată, a cedat cu 0-3 etapa trecută pe terenul celor de la AS Roma.

pare condamnată să revină în Serie B. Va fi un nou meci în care echipa lui Dan Șucu poate profita și obține alte 3 puncte mari care să îi aducă liniștea la final de sezon. Partida se va desfășura pe „Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani”, iar la centru se va afla Valerio Crezzini.

Clasamentul din Serie A înaintea etapei cu numărul 33

Pisa și Genoa se află la distanță de 7 locuri una față de cealaltă. Gazdele acestei confruntări se află pe locul 20 în ierarhia din Serie A, având un total de 18 puncte după 32 de runde. Genoa, de cealaltă parte, are, după aceleași număr de etape, 36 de puncte și ocupă locul 13. Iată clasamentul complet:

Istoricul meciurilor Pisa – Genoa. Statistică oficială

Din ultimele 5 confruntări directe în campionat, 2 s-au consumat în Serie B, iar alte 2 înaintea anilor 2000. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele întâlniri dintre cele două echipe:

Genoa – Pisa 1-1 (3 ianuarie 2026)

Genoa – Pisa 0-0 (28 ianuarie 2023, Serie B)

Pisa – Genoa 0-1 (28 august 2022, Serie B)

Genoa – Pisa 4-2 (10 februarie 1991)

Pisa – Genoa 0-0 (23 septembrie 1990)

Cine transmite la TV meciul Pisa – Genoa

Meciul de duminică, 19 aprilie, dintre Pisa și Genoa va fi transmis la tv în România de programele Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Pisa – Genoa în Serie A

Formația oaspete este văzută „favorită” în acest meci. Cota lui Genoa la victorie este de 2.42, în timp ce un succes al echipei gazdă este cotat cu 3.25. O remiză între cele două are cota de 3.10. Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 2.05, respectiv de 1.47.

