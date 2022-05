Pisa lui Pușcaș și Marius Marin ratează promovarea în Serie A după prelungiri. Video

După , la Monza, cu gol marcat de echipa lui George Pușcaș și Marius Marin în minutul 90+3, Pisa și-a jucat șansa de a merge în Serie A pe propria arenă.

Pisa avea avantajul terenului propriu, Arena Garibaldi, pe care s-a înregistrat sold-out. Iar istoria spunea că în precedentele 19 jocuri directe aici, n-a pierdut. Toscanii s-au impus de 10 ori, în timp ce 9 meciuri s-au terminat la egalitate.

În plus, echipa lui Pușcaș și Marin a cedat un singur joc acasă în acest sezon. În ianuarie, cu Frosinone. Iar Monza a ajuns în baraj mai cu seamă pe baza victoriilor de acasă. 15 la număr, față de numai 7 pe teren străin.

Însă, dacă vorbim despre baraj, statistica nu era de partea lui Pisa. În șapte din ultimele 10 ocazii, echipa care a câștigat prima manșă a unei finale de playoff a mers în Serie A.

Interesant este însă și un alt aspect. În ultimele două sezoane, echipele care au jucat acasă manșa secundă nu au reușit să câștige. Înfrângere împotriva Frosinone în 2020 pentru Spezia, remiză împotriva Cittadella în 2021 pentru Veneția.

Numai că ambele au izbutit să ajungă în Serie A. Performanță pe care, însă, fără victorie în meciul din această seară, Pisa era nevoită să asiste la promovarea adversarului.

Pentru Pisa, meciul a început perfect. După numai 52 de secunde, Beruatto a centrat perfect, din stânga, în spatele apărării adverse. Și Torregrossa egala situația după meciul din tur.

În minutul 9, din nou Beruatto este la serviciu, iar Hermannsson a reluat perfect, cu capul. Bară-gol, iar fanii toscani erau în delir. La acest rezultat, echipa lor era în primul eșalon.

Minutul 20 a adus însă liniștea pe arenă. Machin a restabilit egalitatea ”la general”, iar video-arbitrajul, care a judecat un posibil ofsaid, a validat reușita.

În startul părții secunde, Pisa a fost mai periculoasă. Este adevărat, după ce portarul Nicolas a salvat-o la o lovitură liberă executată de Barberis.

În minutul 61, găsit în suprafața de pedeapsă, George Pușcaș a fost la un pas de gol. Mingea trimisă de el a lovit însă bara transversală, iar Monza încă spera.

Înaintea meciului, Gazzetta dello Sport reamintea o . Care spunea: ”Eu dau indicații tactice, dar jucătorii nu le ascultă”.

Berlusconi însă, ca și omul său de încredere, Galliani, au mizat pe Christian Gytkjaer. Un vârf adus de la Lech Poznan, unde marcase 102 goluri.

În tur a intrat în minutul 59 și a izbutit, 15 minute mai târziu, golul de 2-0. Cel care a făcut, până la urmă, diferența în acel joc, câștigat de Monza cu 2-1.

Și-acum a intrat după pauză. În minutul 72. Iar după doar cinci minute a egalat la 2, iar reușita sa părea că o va duce pe Monza în Serie A încă la finele timpului regulamentar.

🔥 Christian Gytkjær with a huge goal in the Serie B playoff final! They now lead 4-3 on aggregate.

Însă o altă rezervă, Mastinu, cel care intrase în locul lui Torregrossa în minutul 66, a egalat în minutul 90. Cu un șut perfect din marginea suprafeței de pedeapsă, după o minge respinsă de defensiva oaspeților. Și s-a mers în prelungiri.

În prelungiri însă, fără Pușcaș, înlocuit de De Vitis (Marin ieșise în minutul 85, înlocuit de Benali), după o ocazie a lui Benali, Pisa a fost doborâtă. În minutul 96, după o lovitură de colț, mingea a ajuns la Salvatore Molina a centrat perfect, iar Marrone a reluat cu capul din șase metri.

Gazdele au forțat o nouă revenire, însă, pe contraatac, tot Monza a dat lovitura. Christian Gytkjaer a ieșit din nou la rampă, în minutul 102, a profitat de o eroare la construcție a gazdelor, și a marcat al doilea său gol. La 3-4 lucrurile erau deja clare.

✅ Another goal from Gytkjær! Monza are very close to promotion after two goals from the Danish super-sub.

