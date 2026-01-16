Sport

„Pisica românească!”. Răzvan Lucescu, fenomen în Grecia: fanii lui PAOK i-au creat un cântec antrenorului. Cum sună „Made in Romania” reinterpretată. Video

Răzvan Lucescu continuă să impresioneze în Grecia. PAOK este în lupta pentru titlu și Cupă, iar fanii i-au dedicat un cântec special după victoria cu Olympiakos.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 14:00
Răzvan Lucescu este în continuare unul dintre cei mai iubiți antrenori din Grecia. PAOK, echipa tehnicianului român, s-a calificat în semifinalele Cupei și este în cursa pentru titlul de campioană, iar suporterii i-au dedicat fiului lui Mircea Lucescu un cântec special, inspirat din celebra manea „Made in Romania”.

Răzvan Lucescu poate face „dubla” în Grecia!

PAOK s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după victoria obținută în fața rivalilor de la Olympiakos, scor 2-0, în deplasare. Echipa lui Răzvan Lucescu se va duela cu Panathinaikos pentru un loc în ultimul act, acolo unde ar putea da peste câștigătoarea duelului Levadiakos – OFI Creta.

Mai mult, în campionat lucrurile arată destul de bine. PAOK este pe locul al doilea, chiar în spatele celor de la Olympiakos, iar diferența este de doar un punct. Antrenorul român vrea cu orice preț un nou titlu în Grecia, iar fanii au toată încrederea în calitățile sale.

Răzvan Lucescu a reușit lucruri mărețe la PAOK, iar suporterii nu au trecut acest lucru cu vederea. Un fan a compus versuri dedicate antrenorului român. A ieșit o adevărată piesă, inspirată din maneaua „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel, cea care s-a viralizat în urmă cu doi ani.

Cântecul se numește „Gata Roumanikia”. Traducerea este „Pisica românească”, iar în startul piesei se poate auzi chiar Răzvan Lucescu dând indicații tactice. În secțiunea de comentarii, fanii au ținut să laude atât creația artistică, cât și pe Răzvan Lucescu.

„Jucăm mereu ca o echipă și nu ne bazăm niciodată doar pe un jucător. Fiecare fotbalist are rolul lui. Important este să ne ținem de toate cele trei obiective ale noastre, mai ales după un sezon dificil care a început în vară, pentru că nu trebuie să uităm că ne-am confruntat cu multe probleme, în mod special accidentări.

Trebuie să pregătim echipa pentru următorul meci, știind că toate formațiile vor avea suișuri și coborâșuri și factori imprevizibili, cum ar fi accidentările și meciurile suplimentare, iar aici mă refer și la echipele care vor continua în competițiile europene. De asemenea, trebuie să ai echilibru, pentru că în Grecia fotbalul îți oferă emoții diferite în funcție de rezultatul unui meci. De aceea trebuie să fii echilibrat și să-l menții mult timp”, a declarat Răzvan Lucescu după meciul din Cupa Greciei.

