„Pitica atomică” a adus Italiei trofeul Billie Jean King Cup. Jasmine Paolini are doar 1,60 metri, dar a avut un an fantastic în tenisul feminin

Italia este, din nou, regina tenisului feminin. A câștigat Billie Jean King Cup, intrând din nou în posesia trofeului, după 11 ani. Italia a câştigat primul său titlu Billie Jean King Cup în 2006 şi a adăugat alte trofee în 2009, 2010, 2013 și 2024.

A fost finalistă la Roland Garros și Wimbledon

Ultimul succes a fost parafat aseară, în fața Slovaciei, iar punctul decisiv a venit din partea uneia dintre cele mai bune jucătoare ale anului 2024. Jasmine Paolini a învins-o pe Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-1 și a pecetluit o victorie, cu 2-0, în faţa Slovaciei în finala competiţiei feminine pe echipe.

Ea a devenit astfel prima femeie de după Serena Williams în 2016 care ajunge în acelaşi sezon în finale la Roland Garros şi All England Club.

„Un an incredibil. Un an incredibil. Un an nebunesc. Să termin aşa, cu un titlu, este uimitor. Nu am cuvinte să descriu asta”, a declarat Paolini. “Mă simt norocoasă să fiu în această poziţie. Mă simt norocoasă să fac parte din această echipă”, a mai spus ea.

Aur olimpic la Paris 2024

Anul exceptional al sportivei de 28 de ani a fost întregit de medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice. Ea a făcut echipă cu Sara Errani.

Cele două urmau să joace și meciul de dublu încheiere cu Slovacia, dar nu a fost nevoie, deoarece Italia a câştigat seria în cel mai bun din trei meciuri, câştigând cele două meciuri de simplu.

„Jasmine şi-a ridicat nivelul foarte sus în acest an. Este un exemplu pentru noi toate”, a declarat colega sa de echipă, Lucia Bronzetti. Jucătoarea clasată pe locul 78 WTA a câştigat meciul de deschidere de miercuri cu 6-2, 6-4 împotriva Viktoriei Hruncakova.

Are rădăcini în Ghana și Polonia

Deși este italiancă, din Toscana, Jasmine Paolini are rădăcini poloneze și din Ghana. A ajuns la tenis la 5 ani, prin intermediul unui unchi. “Pot vorbi poloneza, de fapt sunt fericită că am rădăcini din atât de multe țări. Bunicul meu este din Ghana, nu am fost niciodată acolo, nu-i cunosc nici limba, dar sunt sigură că dacă mă pot mișca atât de bine pe teren este datorită lui”, a povestit Paolini.

Jasmine are doar 1.60 metri. “Au fost mulți oameni care au văzut în înălțimea mea o problemă, dar nu mi-a păsat, nu am acordat niciodată atenție acestor comentarii. Ceea ce am este ceea ce am, dar e incredibil că am ajuns atât de departe cu cei 160 de centimetri ai mei”, a dezvăluit ea pentru Puntodebreak.

Câștiguri în 2024, cât în toată cariera

Dincolo de faptul că este cea mai mică jucătoare din circuit, Jasmine este socotită și cea mai veselă. “Fiecare zi este o provocare diferită, fiecare săptămână este un turneu diferit, un loc diferit, adversari diferiți și o suprafață diferită. Important este că mă distrez foarte mult cu ceea ce fac, chiar dacă este meseria mea. Nu aș putea face față cu altă atitudine fiind în această poziție”, a povestit italianca.

Jasmine Paolini este jucătoarea cu cea mai importantă ascensiune în 2024. A repurtat 40 de victorii în WTA și a câștigat 5,8 milioane de dolari. Mai mult decât câștigase în toată cariera ei.