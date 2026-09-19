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Alexandru Mitriță, fostul căpitan al Universității Craiova, revine în Bănie pentru derby-ul dintre U Craiova și FCSB. Mijlocașul român, care evoluează în prezent la Zhejiang în Superliga Chineză, a fost în formă maximă vineri, 18 septembrie, marcând un gol și oferind un assist în victoria echipei sale, scor 4-1 cu Wuhan Three Towns. Partida dintre craioveni și FCSB este programată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Alex Mitriță, revenire spectaculoasă în Bănie! Fostul căpitan al Craiovei vine să vadă derby-ul cu FCSB

Alexandru Mitriță a fost one-man show în China. Vineri, 18 septembrie, „Piticul” a marcat un gol și a oferit un assist în victoria lui Zhejiang, scor 4-1, cu Wuhan Three Towns. Reușita lui Mitriță, cea de 2-0, a fost una fabuloasă. a luat mingea de la centrul terenului, a driblat tot ce i-a stat în cale și a înscris cu un șut violent.

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FANATIK a aflat în exclusivitate că, la doar o zi după meciul din Superliga Chinei, Alex Mitriță a luat avionul spre România pentru a fi prezent în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. „Piticul” vrea să își susțină din tribune fosta echipă, pentru care a bifat 141 de meciuri, a marcat 66 de goluri și a oferit 32 de pase decisive. Chiar dacă echipa sa ocupă doar locul 10 după 26 de etape, Mitriță e unul dintre cei mai buni fotbaliști de la ZJ FC. A marcat 10 goluri și a dat 12 assist-uri în doar 21 de meciuri de campionat.

Craiova s-a îmbogățit de pe urma transferurilor lui Mitriță

Prima aventură în Bănie a început în 2017, când a fost împrumutat de la Pescara. La finalul sezonului 2017-2018, oltenii l-au transferat definitiv, în schimbul sumei de 730.000 de euro. Mutarea s-a dovedit o adevărată afacere pentru clubul patronat de Mihai Rotaru. În februarie 2019, Universitatea Craiova l-a vândut pe „Piticul” în MLS, la New York City FC, pentru nu mai puțin de 8 milioane de euro!

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În vara anului 2023, Alexandru Mitriță a revenit la Universitatea Craiova din postura de jucător liber de contract, începând astfel a doua sa aventură în Bănie. Doi ani mai târziu, în vara lui 2025, oltenii l-au vândut în China, la Zhejiang FC, în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Cu U Craiova, Mitriță are în palmares un singur trofeu, Cupa României, câștigată în sezonul 2017-2018.

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