Pjanic se revoltă înainte de Barcelona – Juventus: „Vreau să joc mai mult!”

Miralem Pjanic nu este fericit la Barcelona, deoarece evoluează mult prea puțin pentru catalani. Bosniacul s-a plâns în presa italiană chiar înainte de jocul cu fosta sa echipă, Juventus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Miralem Pjanic se pregătește pentru partida dintre Barcelona și Juventus, din ultima rundă a grupelor Ligii Campionilor, care se va juca marți, de la ora 22:00.

Mijlocașul Barcelonei a făcut parte din cel mai spectaculos schimb de jucătorii al perioadei de mercato din vara. În urma acestei mutări, bosniacul a a ajuns la Barcelona, iar spaniolii l-au trimis la campioana Italiei pe Arthur.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Revolta lui Pjanic înainte de Barcelona – Juventus: „Vreau să joc mai mult”

Așteptările erau mari de ambele părți, dar niciunul dintre cei doi fotbaliști nu s-a adaptat la noua formație. Arthur și Pjanic și-au mai înfruntat fostele formații. Pjanic a fost utilizat prea puțin de antrenorul Barcelonei, iar fotbalistul de 30 de ani nu a ascuns faptul că nu e mulțumit.

Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport înainte de derby-ul dintre Barcelona și campioana Italiei, Pjanic a discutat despre situația sa curentă de la echipa spaniolă. Jucătorul din Bosnia i-a transmis un mesaj indirect antrenorului Ronald Koeman, declarând că vrea să evolueze mai mult la echipa din Spania.

ADVERTISEMENT

“Vreau să joc mai mult. Sincer, nici măcar nu înțeleg care este motivul pentru care nu se întâmplă acest lucru. Este clar că eu îmi doresc să prind mai multe minute. Știu că pot să dau mult pentru echipă, iar de fiecare dată când antrenorul a contat pe mine, am răspuns afirmativ. Am jucat bine, am avut meciuri bune. Nu știu ce să fac mai mult de atât. Mă antrenez și sun pregătit să joc”, a declarat Pjanic.



”Este o situație foarte delicată”

„Este 100% evident că nu îmi place situația actuală. Nu pot să fiu mulțumit, niciodată în carieră n-am acceptat ideea de a nu juca. Și nu vreau să fac asta acum. Este o situație foarte delicată care nu îmi convine”, a mai zis Pjanic, potrivit gazzetta.it.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De când a ajuns la echipa spaniolă, în vară, fotbalistul a bifat 551 de minute în tricoul Barcelonei, iar 170 dintre acestea au fost în campionatul Spaniei.

Pjanic are șase meciuri în tricoul Barcelonei în acest sezon din campionatul Spaniei și niciun gol marcat. În Liga Campionilor a bifat cinci partide și nu a reușit să marcheze. Pjanic a semnat cu Barca pe 29 iunie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barcelona și Juventus au ajuns deja în faza următoare a Ligii Campionilor, iar din această cauză partida contează numai pentru palmares. Personajele principale ale duelului sunt Lionel Messi și rivalul său Cristiano Ronaldo, care se vor înfrunta din nou după mai mult de 2 ani.