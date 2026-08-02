Plăcerea nevinovată a celui mai recent transfer al lui U Cluj: ”Sper să o găsesc pentru că îmi va lipsi”

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Neofytos Michail, noul transfer al lui U Cluj, a discutat deschis despre plăcerea sa nevinovată. Cunoscutul sportiv să o găsească și în localurile de aici. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Fotbalistul lui U Cluj, despre slăbiciunea sa în materie de băuturi

În urmă cu câteva luni , în persoana unui portar de Champions League din Cipru. Acesta se numește Neofytos Michail (32 de ani), transferul făcându-se destul de repede. Internaționalul adus de la Pafos va beneficia de un .

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Cunoscutul fotbalist a venit cu inima deschisă în țara noastră, unde va petrece următorii doi ani. A auzit numai lucruri bune despre România, dar mai ales despre orașul unde va sta. Abia așteaptă să cunoască noi locuri din Ardeal, restaurantele și cafenelele fiind primele pe lista sa de obiective. Sunt în top pentru că are o mică slăbiciune.

În ceea ce privește alimentația nu a făcut dezvăluiri, dar a dat de înțeles că are o plăcere nevinovată. Aceasta are strânsă legătură cu o băutură care se consumă, în special, în Cipru și în Grecia. Concret, este vorba de o licoare numai bună de savurat în sezonul cald. Aceasta se prepară dintr-un shot dublu de espresso.

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Pe lângă cafea mai are în compoziția sa gheață, care se mixează apoi într-un shaker până devine cremoasă și spumosă. Băutura adorată de Neofytos Michail se poate îndulci în funcție de preferințele fiecărei persoane în parte. În general, se pune zahăr care se adaugă fierbinte peste cafea înainte de mixare, astfel încât să se topească complet.

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”Aceasta este rutina mea zilnică”

„Îmi place foarte mult freddo espresso, cafeaua rece pe care o bem în Cipru și în Grecia. Sper să o găsesc și la Cluj, pentru că îmi va lipsi. În fiecare zi îmi place să beau un freddo espresso cu prietenii mei la o cafenea sau la un restaurant. Întotdeauna îmi place să am companie plăcută.

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Aceasta este rutina mea zilnică. Nu am ceva ieșit din comun”, a dezvăluit Neofytos Michail, într-un interviu pentru U Cluj TV. În schimb, fostul campion cu Pafos în Cipru în 2025, portarul a declarat că nu a venit în România doar pentru o nouă experiență, ci și pentru a câștiga cel puțin un trofeu și cu U.

„Când ai obiective mari, le poți atinge. Nu am venit la U Cluj doar ca să trăiesc experiența fotbalului. Am venit să câștig trofee și să mergem cât mai departe în competițiile europene. Voi da tot ce am mai bun, 100%, pentru a ajuta echipa să își atingă obiectivele”, a completat portarul cipriot, mai arată sursa citată.