Plafonarea preţului la alimentele de bază, pe masa Senatului. Daniel Zamfir (PSD): „Fac apel la înţelepciunea premierului Bolojan”

PSD nu a mai aşteptat decizia premierului Ilie Bolojan şi a depus luni la Senat un amendament care se referă la la alimentele de bază. Anunţul a fost făcut de parlamentarul social-democrat Daniel Zamfir.

„Plafonarea să fie prelungită cu cel puţin trei luni”

Daniel Zamfir a subliniat că prin nu forţează nicio mână, fiindcă decizia de prelungire a plafonării nu atrage după sine nicio implicaţie bugetară. Senatorul spune că social-democraţii intenţionează ca această măsură să rămână în vigoare cel puţin până la sfârşitul anului.

„Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puţin 3 luni de zile, pentru că am văzut cu toţii, inflaţia a crescut galopant. Ştiţi bine că factorul principal a fost mărirea TVA-ului şi a preţului la energie şi nu în ultimul rând a accizelor. Dacă mai vii şi cu această măsură de eliminare a plafonării adaosului comercial, în mod categoric inflaţia va creşte”, a anunţat senatorul Zamfir.

„Plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară”

Din spusele acestuia, Ilie Bolojan a rămas inflexibil în decizia sa de a renunţa la plafonare. „Aici lucrurile înţeleg că s-au stabilit în coaliţie, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu doreşte sub nicio formă acest lucru. Eu pot să vă asigur un lucru, dacă mâine în coaliţie se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament. Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară, deci aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi medii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă”, a mai afirmat parlamentarul PSD.

Daniel Zamfir a mai spus că demersul social-democraţilor este susţinut şi de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi reforma administraţiei publice locale sunt două dintre punctele divergente care ameninţă stabilitatea coaliţiei de guvernare.

De altfel, Daniel Zamfir a făcut un apel la înţelepciunea premierului Ilie Bolojan pentru ca această măsură socială să fie prelungită. „Eu îmi doresc să existe în momentul ăsta înţelepciune la premierul Bolojan şi să înţeleagă că pur şi simplu această măsură este una de care populaţia chiar are nevoie în această situaţie dificilă pe care o traversează”, a mai spus parlamentarul.