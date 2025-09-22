News

Plafonarea preţului la alimentele de bază, pe masa Senatului. Daniel Zamfir (PSD): „Fac apel la înţelepciunea premierului Bolojan”

PSD a depus la Senat un amendament legat de plafonarea preţului la alimente. Daniel Zamfir spune că e o măsură de protecţie împotriva scumpirilor ce vor urma.
Daniel Spătaru
22.09.2025 | 15:29
Plafonarea pretului la alimentele de baza pe masa Senatului Daniel Zamfir PSD Fac apel la intelepciunea premierului Bolojan
Plafonarea preţurilor la alimentele de bază este una dintre chestiunile divergente dintre PSD şi premier Foto: Hepta

PSD nu a mai aşteptat decizia premierului Ilie Bolojan şi a depus luni la Senat un amendament care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Anunţul a fost făcut de parlamentarul social-democrat Daniel Zamfir.

ADVERTISEMENT

„Plafonarea să fie prelungită cu cel puţin trei luni”

Daniel Zamfir a subliniat că prin amendamentul depus PSD nu forţează nicio mână, fiindcă decizia de prelungire a plafonării nu atrage după sine nicio implicaţie bugetară. Senatorul spune că social-democraţii intenţionează ca această măsură să rămână în vigoare cel puţin până la sfârşitul anului.

„Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puţin 3 luni de zile, pentru că am văzut cu toţii, inflaţia a crescut galopant. Ştiţi bine că factorul principal a fost mărirea TVA-ului şi a preţului la energie şi nu în ultimul rând a accizelor. Dacă mai vii şi cu această măsură de eliminare a plafonării adaosului comercial, în mod categoric inflaţia va creşte”, a anunţat senatorul Zamfir.

ADVERTISEMENT

„Plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară”

Din spusele acestuia, Ilie Bolojan a rămas inflexibil în decizia sa de a renunţa la plafonare. „Aici lucrurile înţeleg că s-au stabilit în coaliţie, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu doreşte sub nicio formă acest lucru. Eu pot să vă asigur un lucru, dacă mâine în coaliţie se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament. Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară, deci aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi medii, împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă”, a mai afirmat parlamentarul PSD.

Daniel Zamfir a mai spus că demersul social-democraţilor este susţinut şi de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază şi reforma administraţiei publice locale sunt două dintre punctele divergente care ameninţă stabilitatea coaliţiei de guvernare.

ADVERTISEMENT
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Digi24.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA

De altfel, Daniel Zamfir a făcut un apel la înţelepciunea premierului Ilie Bolojan pentru ca această măsură socială să fie prelungită. „Eu îmi doresc să existe în momentul ăsta înţelepciune la premierul Bolojan şi să înţeleagă că pur şi simplu această măsură este una de care populaţia chiar are nevoie în această situaţie dificilă pe care o traversează”, a mai spus parlamentarul.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
Revolta românilor faţă de partidele tradiţionale. Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar...
Fanatik
Revolta românilor faţă de partidele tradiţionale. Sondaj INSCOP: Peste 50% din electorat ar vota pentru formaţiuni politice noi
Mama lui Toto Dumitrescu solicită despăgubiri uriașe Primăriei Capitalei și Consiliului General din...
Fanatik
Mama lui Toto Dumitrescu solicită despăgubiri uriașe Primăriei Capitalei și Consiliului General din cauza unei moșteniri. Letiția Badea a primit deja o sumă importantă
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra....
Fanatik
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Mi-a fost foarte greu'. Simona Halep a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat...
iamsport.ro
'Mi-a fost foarte greu'. Simona Halep a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat în ultimul an
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!