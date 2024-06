Plaja din România care a primit certificarea de ”blue flag”. Ce are așa special și ce avantaje au turiștii care ajung aici

Plaja din România care, începând cu acest sezon estival 2024, se prezintă în fața turiștilor cu certificarea de ”blue flag”. Ce are special și ce avantaje au cei care ajung în această parte a litoralului românesc.

Plaja din România care primește certificarea de ”blue flag”. Câte astfel de plaje are România

dispun de condiții de cinci stele. De exemplu, Spania şi Grecia au peste 600 de plaje ”blue flag” nu împreună, ci fiecare. Ele sunt urmate de Turcia. Și vecinii noștri de la sud de Dunăre, bulgarii, au de trei ori mai multe decât România.

Până în acest an, țara noastră dispunea de doar 6 astfel de plaje. Din această vară, steagul albastru va apărea pe încă o plajă de pe litoralul românesc al Mării Negre.

S-a calificat pentru această certificare o zonă din Mamaia Nord. Aceasta își întâmpină oaspeții cu duşuri, cabine de schimb, curăţenie exemplară şi acces facil pentru persoanele cu dizabilităţi.

Specialiștii spun că nisipul impecabil, curăţenia şi facilităţile pe care le au turiştii au făcut ca peticul de nisip din Mamaia Nord să fie recunoscut la nivel internaţional.

”Am început demersurile în anul 2022, în anul 2023 am fost în faza pilot şi de abia acum, în anul 2024, am obţinut certificarea blue flag. Sunt multe criterii pe care trebuie să le îndeplinim şi dacă, cu mare grijă, îndeplineşti tot, reuşeşti“, spune Raluca Popa, administrator plajă, citată de .

Pentru ca o plajă să primească statul ”blue flag” sunt necesare de îndeplinit 33 de criterii. Printre ele se numără spațiul verde, nisipul fin și calitatea apei de care dispune.

Cum a crescut numărul de plaje ”blue flag” din România în ultimii ani

În urmă cu o jumătate de deceniu, țara noastră îi întâmpina pe turiști cu trei astfel de plaje. Apoi, într-un singur an, în 2023, numărul acestora s-a dublat. Erau șase, .

Lista plajelor ”blue flag” de pe litoralul românesc al Mării Negre:

Plaja Marina Regia, Năvodari – ”blue flag” din 2015 Plaja Phoenicia, Năvodari – ”blue flag” 2015 Plaja Vega Vintage, Mamaia – ”blue flag” 2007 Plaja Citadel, Eforie – ”blue flag” 2023 Plaja Azur, Eforie – ”blue flag” 2023 Plaja Phoenicia Blue View, Olimp – ”blue flag” 2023