Plaja plină de oase umane îngropate. Descoperire uluitoare: „Am intrat în panică”

Plaja pe care apar continuu oase umane. Cei care se plimbau în zonă au dat peste rămășițe și când și-au dat seama ce sunt au intrat în panică, dar specialiștii au dezvăluit explicația. De unde provin, de fapt?

Plaja plină de oase umane. Apar constant

Cine nu se bucură de o plimbare relaxantă pe plajă? Indiferent de anotimp, . Totuși, pentru cei care ajung Dunraven Bay, în Vale of Glamorgan, totul se poate transforma într-o aventură.

ADVERTISEMENT

Christopher Rees, din Bridgend, își plimba aici câinele, anul trecut, în octombrie, fiind însoțit de fiul său, Dylan, în vârstă de 7 ani. La un moment, au zărit ieșind din nisip o bucățică de os.

Micuțul a fost convins că a dat peste un „dinozaur”, iar tatăl său, pentru a-l face fericit, a luat acasă o parte din rămășițe. Doar când atunci Sophie, soția lui Chrristopher, le-a văzut, a simțit că ceva nu este în regulă și a afirmat că „arată ca niște oase umane”.

ADVERTISEMENT

„La început nu m-am gândit prea mult la asta, deoarece am crezut că ar putea fi un os de animal, dar apoi am început să mă îndoiesc. ora mea are câțiva prieteni care sunt doctori și veterinari.

Așa că discuția de grup era în plină desfășurare și abia câteva zile mai târziu, în timpul cinei de duminică, am vorbit cu ea și mi-a spus ‘da, arată ca un os uman’”, a povestit bărbatul care pe plaja din Țara Galilor, conform

ADVERTISEMENT

Acela a fost momentul când Christopher și-a dat seama că ar putea ceva grav. „Am intrat în panică. Mă gândeam ‘în ce m-am băgat?’. Le-am explicat totul polițiștilor și unde l-am găsit”, a menționat el.

De unde provin, de fapt, oasele?

Poliția din sudul Țării Galilor a luat măsuri. Zona a fost izolată și cercetată și, câteva săptămâni mai târziu, ofițerii i-au informat pe Christopher și Dylan că ce au descoperit pe plaja cu pricina erau, de fapt, rămășițe antice.

ADVERTISEMENT

„I-am spus lui Dylan și i s-a părut foarte tare”, a mărturisit Christopher. De altfel, acolo au fost găsite mai multe oase și este posibil să mai apară în viitor. Experții au ajuns la concluzia că rămășițele sunt victime ale naufragiilor care au avut loc în secolele 16, 17 și, posibil, 18.

„Știm că, în perioada preistorică, oamenii din zonă își îngropau adesea morții în peșteri. Avem un exemplu în acest sens la Paviland, pe Gower. De asemenea, avem dovezi arheologice ale unei bătălii crâncene care a avut loc în apropiere în secolul I”, a explicat istoricul Graham Loveluck-Edwards.

Iar teoria naufragiului rămâne cea mai plauzibilă pentru proveniența acelor oase umane găsite pe plajă. „Rămășițele umane erau adesea aduse la țărm în urma unor naufragii și erau îngropate în cel mai apropiat loc disponibil”, a menționat Claudine Gerrard, de la Heneb, The Trust for Welsh Archaeology.