Motivul pentru care Mircea Rednic era supărat pe Plamen Iliev: „A fost impresariat de Luana!”

Conform spuselor oficialului „câinilor”, Plamen Iliev a fost impresariat în trecut de Luana Rednic, iar colaborarea dintre cei doi nu s-a terminat bine.

Când a plecat în Bulgaria, Plamen Iliev a ales un alt impresar, motiv pentru care Mircea Rednic ar fi supărat pe goalkeeper.

motivul pentru care Mircea Rednic era nemulțumit de Plamen Iliev și și-a dorit ca portarul bulgar să o părăsească pe Dinamo în iarnă:

„Iliev a avut-o impresar pe Luana Rednic și când a plecat în Bulgaria, a plecat cu un alt impresar, de aici e posibil să fi fost contre între ei doi.

Din prima săptămână, Mircea mi-a spus că Iliev nu e un portar de nivelul lui Dinamo, că nu este atât de bun…

Eu cred că dacă nu erau tensiunile din vestiar, am fi avut mai multe puncte, iar cel mai important în fotbal este ca echipa să fie unită, ceea ce nu se întâmpla la noi”, a mai spus Iuliu Mureșan, la TV .

Noi „săgeți” trimise de Iuliu Mureșan către Mircea Rednic

pentru FANATIK, Iuliu Mureșan a trimis noi „săgeți” către Mircea Rednic: „A fost o relație foarte grea cu jucătorii, așa este firea lui, din păcate.

De asta nu a avut succes nici la celelalte cluburi din cauza faptului că ceva se încurcă în relația lui cu jucătorii. Nu vreau să intru în amănunte”.

„Când am venit la Dinamo în iulie, era un grup foarte dezbinat. Nu am mai văzut așa ceva. Eu am mai lucrat doar la două cluburi, CFR Cluj și un an și două luni la Hermannstadt. Dar nu am crezut că așa ceva este posibil. Jucătorii au venit din cantonament, nu au vrut să joace niciun meci amical, nu se pregăteau.

Alergau ușor, lucru care ne-a costat foarte mult și clubul și pe jucători. Este greu să revii când ai jumătate de pregătire. Reziști cu greu. Apoi pierzi meciuri și intri în degringoladă din care ieși foarte greu.

Am reușit să refacem grupul. Dacă eu am avut o calitate, asta a fost, să adun oamenii. Mă refer la vestiar, am reușit, dar apoi a venit Mircea Rednic și nimic nu a mai funcționat. Au apărut vechile tensiuni și vechile probleme.

Și atunci lucrurile au mers prost. Acum, asta vom face. În primul rând vom schimba atmosfera în echipă, în grup. O să facem cu siguranță o echipă cu toți jucătorii, nu vor mai fi grupuri și grupulețe la Dinamo. Acest lucru va conta cel mai mult”, a spus Mureşan pentru FANATIK.