Plan uluitor! Au câștigat 14 trofee și se retrag împreună din fotbal! “Amândoi suntem destul de în vârstă”

Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, a declarat că dorește să se retragă alături de colegul său, Lionel Messi, care îi este și bun prieten. Cei doi au fost colegi șase ani la FC Barcelona (2014-2020), iar din 2024 s-au regăsit la Inter Miami.

Messi și Suarez au câștigat 14 trofee împreună

„Cred că amândoi suntem destul de în vârstă în acest moment. Fiecare dintre noi va lua propria decizie, cea potrivită pentru fiecare, gândindu-ne la bunăstarea personală”, a declarat Suárez.

El a dezvăluit însă că retragerea din fotbal ar putea veni în același timp cu cea a lui Messi. „Pot să vă spun că mi-ar plăcea să mă retrag alături de el, pentru că vorbim de ani de zile despre retragerea împreună. Și s-ar putea întâmpla. Dar depinde și de reînnoirea contractului meu, de reînnoirea contractului lui”, a spus uruguayanul.

Atât contractul lui Suárez, cât și cel al lui Messi cu Inter Miami expiră la sfârșitul sezonului 2025 al Major League Soccer. Cei doi au câștigat împreună 13 trofee la Barcelona și doar unul la Inter Miami.

Doar argentinianul a primit ofertă de prelungire

Deocamdată, în presă, au apărut doar discuțiile dintre club și Messi, privind prelungirea contractului în curs. Argentinianul ar fi agreat un nou angajament pe trei ani, care îl va face eligibil pentru Inter Miami până în 2028, când va avea 41 de ani.

Suarez a insistat că el vrea să se concentreze pe prezent, și nu caută să ia o decizie despre viitor în acest moment. Luis a subliniat însă angajamentul său și disponibilitatea de a ajuta Inter Miami să crească ca și club.

Suarez se simte bine la Miami

„Adevărul este că sunt fericit aici, mă simt bine fizic, simt că ajut echipa și, dacă clubul dorește, evident că nu vom avea nicio problemă să continuăm. Nu există nimic care să ne împiedice, dar este important ca ambele părți să fie pe aceeași cale. Vreau ca Inter să continue să se ridice ca club, ca noi să continuăm tradiția de a aduce jucători buni aici și ca MLS să crească”, a declarat Suárez, în presa din SUA.

„Când vine vorba de a lua o decizie între momentul de față și sfârșitul anului, nu se știe niciodată. În fotbal ai mereu planuri, uneori merg bine, alteori merg prost. Dar ceea ce trebuie să fac acum este să mă bucur de perioada pe care o trăiesc aici, la Inter Miami, și apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a mai afirmat Suarez.

Joacă în sferturile de finală ale Leagues Cup

Luis Suarez are 38 de ani, la fel ca Messi, și a jucat Nacional Montevideo, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid, Gremio Porto Alegre și Inter Miami.

Deocamdată, Messi, Suárez și Inter Miami se pregătesc pentru a înfrunta Tigres UANL în sferturile de finală ale Leagues Cup, miercuri seara, pe Chase Stadium.