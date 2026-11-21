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GTA 6 a declanșat o adevărată isterie la nivel mondial! După 13 ani de așteptare, milioane de oameni au luat cu asalt universul virtual creat de Rockstar Games. Elevii au chiulit de la școală, angajații și-au luat concediu, iar consolele au devenit cele mai râvnite produse ale momentului. Nebunia s-a transformat rapid într-un succes financiar fără precedent. În doar 24 de ore, GTA 6 a generat încasări de aproape 3,8 miliarde de dolari și a spulberat recordurile industriei. Nici măcar cele mai mari producții de la Hollywood nu au reușit o asemenea performanță!

Nebunie mondială pentru GTA 6!

pe 19 noiembrie 2026, a provocat o adevărată isterie. După 13 ani de așteptare, milioane de oameni au vrut să încerce noul joc. Unii elevi au chiulit de la ore, iar adulții și-au luat liber de la muncă pentru a putea explora în liniște universul creat de Rockstar Games. Unele companii le-au oferit chiar angajaților o zi liberă special pentru acest eveniment.

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Și în România, interesul pentru GTA 6 a fost uriaș. Zeci de mii de oameni și-au cumpărat jocul încă de la lansare. Nici fotbaliștii nu au ratat evenimentul. Alexandru Mitriță și Valentin Mihăilă, foștii atacanți ai Universității Craiova, au făcut transmisiuni în direct pe TikTok în timp ce se jucau GTA 6.

GTA 6 a generat aproape 3,8 miliarde de dolari într-o singură zi! Record absolut în industria divertismentului

Cifrele financiare vehiculate sunt impresionante. GTA 6 a generat vânzări de 3,79 miliarde de dolari în primele 24 de ore, o performanță fără precedent în industria divertismentului. Spre comparație, GTA 5 a obținut aproximativ 815 milioane de dolari în prima zi și a avut nevoie de trei zile pentru a depăși pragul de un miliard. Noul titlu a înregistrat, în numai 24 de ore, încasări de peste patru ori mai mari decât predecesorul său.

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Potrivit cifrelor vehiculate, a înregistrat 32,5 milioane de exemplare vândute înainte de lansare, stabilind un nou record pentru precomenzi și vânzări anticipate. Ediția standard ar costa aproximativ 420 de lei în România. Cei care vor să intre în acest univers au nevoie și de o consolă de jocuri compatibilă.

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Primele date vehiculate despre comportamentul jucătorilor arată cât de mare a fost interesul pentru noul titlu. Utilizatorii de PlayStation 5 care au intrat în GTA 6 în ziua lansării au petrecut, în medie, 513 minute în joc, adică opt ore și 33 de minute. Pe Xbox, media a fost de 494 de minute, echivalentul a opt ore și 14 minute. Practic, unii jucători au petrecut în fața ecranelor echivalentul unei zile întregi de muncă.

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GTA 6 nu a fost lansat încă pe PC, o platformă care ar putea aduce alte milioane de cumpărători. În plus, viitoarea componentă online are potențialul de a genera venituri ani întregi, după modelul GTA Online. Precedentul joc a continuat să producă bani mult timp după lansarea din 2013. Dacă GTA 6 va urma aceeași strategie, încasările spectaculoase atribuite primelor 24 de ore ar putea reprezenta doar începutul unei afaceri de miliarde de dolari.