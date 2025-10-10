„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi

După trei amânări succesive, Tribunalul Alba ar putea să se pronunțe în dosarul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Instanța și-a amânat decizia până la data de 21 octombrie 2025, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

ADVERTISEMENT

Câți ani de închisoare riscă presupușii ucigași ai lui Adrian Kreiner

Cei trei inculpați din dosarul morții lui Adrian Kreiner: Laurențiu Ghiță, Marian Cristian Minae și Costinel Cosmin Zuleam, riscă o pedeapsă cuprinsă între 20 și 30 de ani de detenție , tâlhărie calificată și furt calificat.

La ultima dezbatere, avocații inculpaților au încercat să convingă instanța argumentând că aceștia nu și-au dorit niciun moment să-l ucidă pe milionarul Adrian Kreiner, în noiembrie 2023.

ADVERTISEMENT

Potrivit raportului de necropsie, Kreiner a decedat ca urmare a unei encefalopatii hipoxice survenite ca urmare a unei asfixii mecanice prin lipsă de aport de oxigen. Omul de afaceri a fost imobilizat prin legare, înfășurat într-un covor și așezat cu fața în jos, iar unul dintre inculpați (Zuleam) a exercitat o procedură de strangulare asupra victimei. De altfel, sibianul a murit câteva zile mai târziu, în spital.

Scena crimei din perspectiva autorilor: ”Căzuse și noi l-am ridicat”

Dacă, inițial, procurorii vorbeau despre o adevărată tortură la care cei trei l-ar fi supus pe Adrian Kreiner, între timp lucrurile au ajuns să fie prezentate într-o cu totul altă lumină.

ADVERTISEMENT

Mai exact, inculpații au ajuns să susțină acum că Adrian Kreiner s-a speriat de ei și a căzut singur, iar ei doar l-au imobilizat tocmai pentru a nu-și face mai mult rău.

ADVERTISEMENT

Cum l-au ”ajutat” criminalii pe Adrian Kreiner să nu-și mai producă singur răni

”Fiind surprinşi că au găsit în acest imobil pe victima Kreiner Adrian, inculpatul Zuleam ia o hotărâre intempestivă, profitând de împrejurarea că acesta căzuse pe scările de marmură ce conduceau la etaj şi alunecase la baza acestora, să lege victima cu mâinile la spate, folosind în acest scop un șnur, probabil, de la propria bluză de trening. (…)

Se mai constată, de asemenea, preocuparea celor doi inculpaţi, ca victima să nu-şi producă răni fiind pe gresie în hol, astfel că o mută pe canapea, în acest fel se explică şi petele de sânge de pe aceasta.

ADVERTISEMENT

Pentru că victima se zbătea, o mută, din nou, pe covor, constatând un risc că aceasta să cadă. Or, toate aceste preocupări şi îngrijorări sunt incompatibile cu ideea că cei doi inculpaţi au urmărit sau cel puţin au acceptat decesul victimei, ei dorind în realitate doar imobilizarea acesteia în vederea deposedării de bunuri”, au arătat avocații apărării în dosarul morții lui Kreiner, consultat de FANATIK.

Teoria mașinii cu trei șoferi: cine e vinovat pentru omor și cine e complice

În instanță, Ghiță și Minae au încercat să arunce vina pe Zuleam, susținând că acesta s-ar fi manifestat violent față de victimă. Avocații lor au mers chiar mai departe, arătând că nu pot fi acuzați de complicitate la crimă niște tâlhari care nu și-au propus niciun moment să-și ucidă victima.

”În optica reprezentantului parchetului care a întocmit rechizitoriul, dacă un conducător auto ar călca cu intenţie directă un pieton, ar răspunde penal pentru omor toţi ocupanții autoturismului de la momentul impactului”, au mai declarat avocații.

Argumentul suprem folosit de agresorii lui Adrian Kreiner: l-au supărat pe Dumnezeu

În fine, un alt tip de argument folosit de inculpați pentru a smulge o pedeapsă mai blândă este cel al regretului și căinței. Toți cei trei bărbați susțin că au avut remușcări și că au regretat enorm fapta, în momentul în care au aflat că Adrian Kreiner s-a stins din viață.

Un caz aparte este cel al lui Laurențiu Ghiță, care le-a spus judecătorilor că a plâns și că s-a căit în fața lui Dumnezeu.

Martor: ”Laurențiu e foarte credincios”

”Mai mult, atitudinea subiectivă a inculpatului Ghiță Laurențiu, atunci când a aflat că numitul Kreiner Adrian a decedat, este relevantă din această perspectivă denotând o puternică stare de regret şi căinţă faţă de acest final.

Martorul (…) a arătat: ’Laurențiu se întreba cum de s-a întâmplat acest lucru întrucât era bine, fiind conştient’,

‘Laurențiu manifesta o puternică stare de regret întrucât era foarte credincios şi nu îl interesa răspunderea penală cu privire la fapta sa, ci răspunderea în faţa lui Dumnezeu, întrucât nu se poate ierta’”, se mai arată în dosar.

Unul dintre ucigașii lui Kreiner, în depresie pentru că ”l-a necăjit pe Dumnezeu”

Un alt martor a declarat despre Laurențiu Ghiță că era distrus. ”Inculpatul mai scund plângea lângă pat”, le-a spus acesta magistraților.

,,A zis ceva că l-a supărat pe Dumnezeu sau că l-a necăjit pe Dumnezeu”, a continuat martorul.

Procurorii povestesc despre o crimă produsă cu maximă cruzime

Atitudinea creștină nu părea reiese, însă, din rechizitoriul procurorilor. Aceștia spun că inculpații au acționat profesionist, au supravegheat locuința omului de afaceri și au dat lovitura într-un moment potrivit. Au pătruns în imobil purtând cagule, unde l-au găsit pe proprietarul Adrian Kreiner.

Procurorii spun că cei trei l-au agresat fizic pe afacerist, exercitând multiple acte de violență la nivelul capului, trunchiului și membrelor.

Cum a murit Adrian Kreiner

”Acționând conjugat și coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară.

Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice”, spun oamenii legii.

După ce au dat lovitura, ucigașii lui Adrian Kreiner au plănuit să fugă din țară

Cei trei l-ar fi lăsat în pace pe Kreiner abia după ce au aflat că fiica acestuia, aflată și ea în imobil, ar fi sesizat poliția. Înainte să iasă pe ușă, Zuleam s-ar fi reîntors la victimă și ar fi strâns-o de gât, ”manevră de a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și instalarea comei”.

Ulterior, cei trei au părăsit localitatea cu scopul de a fugi din țară cu bunurile furate. Cosmin Zuleam este singurul inculpat care nu a fost nici până astăzi găsit de polițiști., Aceștia presupun că bărbatul se află în afara granițelor.