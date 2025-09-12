Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”

Gigi Becali, omul de afaceri român cunoscut atât ca patron al FCSB, cât și pentru implicarea sa în politică, are din nou probleme cu legea. , însă lucrările sunt considerate ilegale, iar autoritățile i-au aplicat deja mai multe amenzi. Cu toate acestea, latifundiarul din Pipera pare să ignore avertismentele și își continuă planurile fără mari rețineri.

Gigi Becali are probleme cu legea. Biserica de la Techirghiol e construită pe un teren protejat de lege

, proiect ce ar urma să includă și un centru de tratament. Gigi Becali s-a lăudat cu acest plan ambițios, însă se pare că nu toate actele sunt în regulă.

Deși terenul aparține fiicei sale, zona este protejată prin lege, iar autoritățile nu au emis nicio autorizație pentru construirea lăcașului de cult. Garda de Mediu s-a autosesizat, iar Societatea Ornitologică din România, un ONG care se ocupă cu protecția păsărilor, a transmis, la rândul său, un punct de vedere.

Fiica lui Gigi Becali, amendată. Ce sancțiune a primit

Potrivit publicației , Consiliul Județean Constanța a aplicat o amendă în valoare de 11.000 de lei Teodorei Becali, fiica lui Gigi Becali, cea pe numele căreia figurează terenul din zona lacului Techirghiol. În plus, autoritățile au dispus oprirea imediată a lucrărilor. Garda de Mediu a făcut, de asemenea, o plângere penală, conform .

„Această biserică este a domnului Gigi Becali. Fata domnului Becali deține acea suprafață de teren de 7.000-7.800 de metri pătrați. Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton. Se dorește să se facă acolo o biserică tip schit, cu bază de tratament, și m-am mirat, pentru că este o zonă protejată”, a explicat Bogdan Dicu, consilier local al Primăriei Tuzla, conform

Gigi Becali nu dă înapoi! „Pe terenul meu fac ce vreau”

Cu toate sancțiunile primite, Gigi Becali nu dă semne că ar fi dispus să facă un pas înapoi. Latifundiarul din Pipera a transmis tranșant că autoritățile pot continua să-l amendeze, însă acest lucru nu îl va opri din planurile sale. În viziunea lui, faptul că terenul aparține familiei îi oferă tot dreptul să ridice construcția dorită.

„Pe terenul meu fac ce vreau. A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu, care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mânecă și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e… La 200 de metri distanță față de lacul Techirghiol e construcția”, a precizat Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

Ce biserică a ridicat Gigi Becali în Pipera

Cea mai importantă investiție a lui Gigi Becali rămâne biserica situată în apropiere de Pipera. În 2008, după ce echipa pe care o finanțează a eliminat Galatasaray și a acces în grupele Champions League, omul de afaceri a promis că va ridica o biserică.

Pe unul dintre terenurile pe care le deține și în apropierea mai multor ansambluri rezidențiale ale fiicelor sale, Gigi Becali a ridicat o biserică. Lăcașul de cult ar urma să fie gata complet în aproximativ 3 ani.