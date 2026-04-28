Plângerea Barcelonei împotriva lui Istvan Kovacs și-a făcut efectul! Decizie de ultimă oră din partea UEFA

Plângerea catalanilor după turul sfertului de finală din Champions League, contra lui Atletico, pare să fi avut succes. Chiar dacă UEFA a explicat că cererea catalanilor este inadmisibilă, arbitrul român nu apare pe listele de arbitri pentru ultimele faze. Românul nu va arbitra niciuna dintre cele șase manșe tur ale semifinalelor din cupele europene.

Istvan Kovacs nu a fost delegat de UEFA. Ce se întâmplă cu arbitrul român

Istvan Kovacs a ajuns la apogeul carierei sale de până acum la finalul sezonului trecut, când a condus de la centru finala Ligii Campionilor dintre PSG și Inter Milano, asta după ce arbitrase deja o finală de UEFA Europa League și o finală de UEFA Conference League.

El a oficiat în acest sezon meciuri importante din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, precum PSG – AS Monaco 2-2 (în play-off) și Barcelona – Atletico Madrid 0-2 (în sferturi). Ei au înaintat chiar și o plângere la UEFA, însă forul european a declarat că astfel de cereri sunt inadmisibile. La acea vreme, spaniolii au scris că Istvan riscă să nu mai fie delegat de UEFA până la finalul sezonului și, chiar dacă au fost contrați de UEFA, acest lucru pare că se întâmplă până în prezent.

El nu a mai fost delegat la returul sferturilor, acolo unde brigăzile fuseseră stabilite dinaintea acestei plângeri, însă surpriza a venit în turul semifinalelor. Centralul din Carei nu se va afla la centru în niciuna dintre semifinalele europene, fie că e vorba de Champions League sau Conference League.

Cine va arbitra PSG – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Arsenal și semifinalele din Europa League și Conference League

Partida dintre PSG și Bayern Munchen, care va fi prima semifinală dintre cele șase din cupele europene, va fi arbitrată de o brigadă condusă de Sandro Scharer, în timp ce meciul de pe Metropolitano va fi condus de la centrul de Danny Makkelie,

În Europa League, semifinala englezească dintre Nottingham Forest și Aston Villa va fi arbitrată de o brigadă lusitană, condusă de João Pinheiro, în timp ce semifinala din Portugalia, dintre Braga și Freiburg, va fi arbitrată de o brigadă englezească, în frunte cu Anthony Taylor. Echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, va fi arbitrată de lituanianul Donatas Rumšas în meciul cu Strasbourg, iar partida dintre Sahtior Donețk și Crystal Palace va fi arbitrată de Felix Zwayer.

Ce a scris FC Barcelona despre Istvan Kovacs pe site-ul oficial

FC Barcelona a fost complet nemulțumită de prestația lui Kovacs, mai ales că el nu a dat penalty într-o fază extrem de controversată în care un fundaș al lui Atletico Madrid a pus mâna pe minge în careu. Catalanii au depus o plângere, însă între timp

„FC Barcelona informează că serviciile juridice ale clubului au depus o plângere la UEFA astăzi (n.r. joi, 9 aprilie) cu privire la evenimentele din prima manșă a sferturilor UEFA Champions League contra lui Atletico Madrid. Clubul consideră că arbitrajul nu a respectat regulamentul în vigoare, influențând direct modul în care a evoluat jocul și rezultatul. Reclamația se concentrează pe o acțiune specifică. În minutul 54 al meciului, după ce jocul fusese reluat într-un mod corect, un jucător advers a ridicat mingea cu mâinile fără ca penalty-ul corespunzător să fie acordat. FC Barcelona înțelege că această decizie, împreună cu lipsa gravă de intervenție a VAR, reprezintă o eroare majoră. În consecință, clubul a solicitat ca o investigație să fie deschisă, accesul la dialogul dintre arbitri și, acolo unde este cazul, recunoașterea oficială a erorilor și adoptarea măsurilor relevante.

În aceeași ordine de idei, FC Barcelona consideră că nu este prima dată în edițiile recente ale UEFA Champions League când decizii incredibile de arbitraj au avut un efect negativ asupra echipei, creând un dublu standard clar și împiedicând concurența cu alte cluburi în condiții de concurență echitabile”, au transmis catalanii pe