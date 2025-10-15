Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie să respecte legea”

Coaliția de guvernare condusă de premierul Ilie Bolojan e în mijlocul unei noi mari provocări în urma unei plângeri penale formulată de către deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul a dezvăluit pentru FANATIK că reclamația pe care a scris-o nu este îndreptată împotriva prim-ministrului, ci este un semnal de alarmă cu privire la o încălcare evidentă a legii, una făcută cu pasivitatea autorităților.

Chiar dacă plângerea pe care a făcut-o zilele trecute nu are nume și prenume, este evident că Ungureanu se referă la lipsa de interes a instituțiilor pentru a pune în aplicare legea care vorbește despre organizarea alegerilor locale.

Au trecut 60 de zile de când ar fi trebuit să fie puse în mișcare toate demersurile pentru organizarea alegerilor pentru primăria Capitalei, loc lăsat vacant de Nicușor Dan, care a devenit președintele României între timp. Potrivit plângerii lui Emanuel Ungureanu, interimatul lui Stelian Bujduveanu este prelungit nepermis de mult, ba chiar ar fi în afara legii.

Sesizarea lui Emanuel Ungureanu nu este pe numele lui Bolojan, ci una in rem (cu privire la fapte)

Parlamentarul a vorbit, pentru FANATIK, și despre efectele pe care le-a produs deja plângerea sa, care e făcută în nume propriu, nu în numele partidului din care face parte.

„Este o sesizare pe care am făcut-o în nume personal, nu în numele USR, și se referă la nerespectarea legii. Este o lege care spune cât se poate de clar că alegerile trebuie organizate în 90 de zile de la momentul în care se vacantează un post. Au trecut aproape 60 de zile de când nu se aplică legea. Eu întreb ce instituții ale statului, nu o persoană, nu respectă legea? Legea e mai presus de coaliții, de interese politice, de orice fel de alianțe sau negocieri. Nu e o plângere îndreptată împotriva unui partid sau a unei persoane, ci împotriva unor instituții care nu aplică legea”, ne-a spus Emanuel Ungureanu.

„Domnul Grindeanu șantajează coaliția și nu vrea să aplice legea”

Deputatul USR le-a atras atenția colegilor care formează coaliția de guvernare că legea trebuie respectată și că nu se poate negocia aplicarea ei. Despre Ungureanu a declarat că șantajează în permanență coaliția pentru a bloca anumite reforme. Totodată, Ungureanu se adresează pe această cale și președintelui țării, Nicușor Dan.

„Eu am jurat când am intrat în Parlament a treia oară că respect Constituția și legile țării. Le atrag atenția tuturor colegilor: domnul Grindeanu este parlamentar și șantajează coaliția și nu vrea să aplice legea. Domnul Bolojan este și el, la rândul lui, parlamentar, cu toată simpatia pe care i-o port, și el trebuie să respecte legile țării. Domnul Nicușor Dan, ca fost parlamentar știe ce înseamnă asta și ca președinte, ca garantat al respectării Constituției trebuie să se asigure că legea se aplică. Altfel nu putem vorbi cu credibilitate în fața cetățenilor că trebuie să respecte legea dacă cei din fruntea statului nu o fac. Nu e un demers politicianist, e un demers civic de respectare a unui jurământ pe care l-am depus”, a adăugat Ungureanu, pentru FANATIK.

„Am trecut de partea de epuizat negocieri”

Ungureanu se întreabă, totodată, cum este posibil ca autoritățile să nu se fi autosesizat până acum în legătură cu organizarea alegerilor pentru postul de A punctat că guvernanții și cei care trebuie să se ocupe de respectarea legii dau un exemplu foarte prost și că riscă o decredibilizare totală în fața cetățenilor cărora le cere să respecte legea.

„Întrebarea e de ce nu s-au sesizat până acum Parchetul sau alte instituții ale statului care trebuie să aplice legea. Dacă în cele 60 de zile orice instituție ar fi făcut acest lucru nu ar fi trebuit să fac eu acest demers de ultimă instanță de care se folosesc acum unele partide pentru a ataca USR. Demersul e pentru respectarea legii, nu împotriva cuiva.

Dacă asta devine o chestiune excepțională, înseamnă că suntem vai de capul nostru ca democrație, dacă un parlamentar atrage atenția că nu se respectă legea și e considerat ca problemă pentru destrămarea unei coaliții de guvernare, nu pentru că o coaliție nu respectă legea avem o problemă ca țară. În mod clar USR deranjează la guvernare. PSD blochează orice reformă. Am trecut de partea de epuizat negocieri și nu cred că aplicarea legii trebuie negociată nici măcar o zi. Au trecut două luni, două luni e puțin?”, a conchis Ungureanu, pentru FANATIK.