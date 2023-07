Plângeri penale după ce FCSB a fost reprimită în Ghencea: „Ca pe timpul lui Ceaușescu”

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a semnat documentul care le permite celor de la . Echipa lui Gigi Becali va disputa derby-ul cu Dinamo, de pe 22 iulie, pe arena pe care evoluează CSA Steaua. Jean Pavel, liderul suporterilor „militarilor”, a adus acuzații grave.

Plângeri penale după ce FCSB a fost reprimită în Ghencea: „Ne-am întors pe timpul lui Ceaușescu”

Întoarcerea celor de la FCSB în Ghencea . Jean Pavel, liderul Peluzei Sud, i-a adus acuzații grave lui Marcel Ciolacu. Premierul României a mărturisit de mai multe ori că își dorește ca echipa finanțată de Gigi Becali să revină în „Templu”.

ADVERTISEMENT

Totodată, Jean Pavel le aduce acuzații de trafic de influență și abuz în serviciu ministrului Apărării și lui Gigi Becali. „Conform Legii achizițiilor publice, se interzice oricărei entități să facă o achiziție sau un contract comercial cu o altă entitate cu care se află în litigiu. Este exact situația dintre CSA Steaua și FCSB.

Chiar ne-am întors pe timpul lui Ceaușescu, ca primul ministru să dea ordin ministrului Apărării, după spusele infractorului (nr se referă la Gigi Becali)?!

ADVERTISEMENT

Dacă așa a fost, zilele astea, mii de oameni se vor duce să depună plângeri penale împotriva premierului, pentru trafic de influență, împotriva ministerului Apărării pentru trafic de influență și abuz în serviciu, împotriva lui Gigi Becali pentru trafic de influență”, a declarat Jean Pavel, potrivit .

„Vor să fure iar identitatea Stelei!”

Liderul suporterilor Stelei și-a îndreptat atacurile spre Marcel Ciolacu și Gigi Becali. Liderul Peluzei Sud a făcut referire la invitația pe care patronul de la FCSB i-a făcut-o premierului de a urmări din lojă partida FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

„Hai să jucăm așa, dacă ne-am întors în anii ’80. De ce nu dă ordin să se dea spațiile de la CSA Steaua pe gratis, să ia bolnavii și bătrânii din azile și din cămine și să-i ducă acolo? PSD-ul asta a devenit, Partidul Comunist Român, trasează sarcini de la premier la ministrul Apărării să se facă o treabă nelegală.

Gigi a vorbit cu Ciolacu să facă asta, l-a și chemat public în lojă, să se mândrească că stă lângă el. Ce e asta?! De ce FCSB nu joacă pe Rapid, la Craiova, la Ploiești? De ce la Steaua, neapărat? Ca să inducă în capul oamenilor că aia e Steaua?! Adică iar vor să facă uzurpare de calități oficiale, de nume, să fure iar identitatea Stelei?! Adică prosteală, nu?!”, a spus Jean Pavel.

Liderul Peluzei Sud, înțepături pentru Mihai Stoica: „Nici nu e stelist”

Jean Pavel l-a luat la țintă și pe Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a precizat că va face plângere penală după ce .

ADVERTISEMENT

„Cum adică, păi CSA Steaua și FCSB sunt în litigiu de 14 ani. Ei au prejudiciat clubul, au vândut lotul de jucători de atunci cu 40 de milioane de dolari, au băgat banii în buzunare. Au eliminat AFC Steaua, o entitate în care Armata era prezentă și au înființat o entitate nouă, cu numele Steaua.

De unde Steaua? MM Stoica vorbește despre Steaua, el care nici nu e stelist. El mă aștepta la gară, când veneam cu galeria, că era pe la Galați. Să mă roage să nu facem iureș.

Eu, Jean Pavel, am să îndemn suporterii Stelei să se ducă să facă aceste plângeri penale. Am fost la Revoluție, dar nu am certificat, că nu am vrut să obțin avantaje din asta. Durbac, rugbyistul nostru, a murit lângă mine.

Prin ce fac acum, o fraudă, o hoție, riscă mari turbulențe! Aud că vor să închirieze acum stadionul pe o sumă mai mică decât acum 12 ani?! Atunci dădeau 32.000 de euro, acum vor să-l ia cu 22.000 de euro?

Să nu se pună cu mine, că știu multe și dacă mă apuc să vorbesc, intră mulți la pușcărie. Eu până acum am fost fair și nu sunt sifon. Dar să nu spună ei că sunt Steaua. Treaba asta e urâtă. Dacă era legală, nu ziceam nimic”, a încheiat Jean Pavel.