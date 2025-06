Planșeul minei Praid s-a prăbușit din nou. Dezastrul ecologic se amplifică: din cauza apei sărate au început să moară și castorii

Planșeul minei Praid s-a prăbușit din nou, în timp ce poluarea de pe Corund crește. Autoritățile au transmis că situația nu ține de personalul ce efectuează lucrări de reparații. De asemenea, populația din zonă nu ar fi afectată de acest ultim eveniment, însă efectele negative se văd în ceea ce privește peștii și castorii care mor pe capete.

Planșeul minei Praid s-a prăbușit din nou

Prefectul Harghitei, Petres Sándor, spune că nu există riscuri suplimentare pentru populație odată cu .

ADVERTISEMENT

„Din punct de vedere al siguranţei cetăţenilor şi al localităţii, nu s-a schimbat nimic. Nu sunt evoluţii pe teren care să aducă risc în plus, dar menţinem toate acele decizii pe care le-am luat acum câteva săptămâni şi care se referă la măsurile de apărare şi cele de evacuare. În cursul nopţii, spre zori, am avut două întâmplări care nu sunt sub controlul nostru.

În primul rând, s-au mai produs în zona afectată desprinderi de teren din acel planşeu, care au dislocat apă sărată şi, în plus, am depistat că din amonte mai intră apă în zona apei sărate, antrenează apă sărată care ajunge în pârâu. Avem un nivel ridicat al conductivităţii, încercăm să mai poziţionăm pompe în plus, ca să intervenim asupra acestui aspect”, a afirmat prefectul Petres Sándor, într-o declaraţie de presă.

ADVERTISEMENT

Lucrările de reparații sunt în grafic

Și directorul tehnic de la Apele Române, Luci Ervin, a declarat că au fost înregistrate recent poluări cu cloruri pe pârâul Corund, însă concentrațiile sunt acum în scădere. Potrivit oficialului, prima undă de poluare a ajuns pe râul Mureș, la Săvârșin. Urmează ca Hidroelectrica să lucreze la diluția apei astfel încât poluarea să nu depășească granițele țării. În acest sens au fost avertizați inclusiv vecinii unguri.

Directorul de investiţii de la Societatea Naţională a Sării, Nicolae Sebastian Şoltuz, a precizat și el la Praid că lucrările de deviere prin ţevi corugate a cursului de apă Corund sunt în grafic, iar constructorul îşi asumă în fiecare zi termene de încheiere a acestor lucrări. Prezenți în teren pentru monitorizarea situației sunt și reprezentanți ai ministerului Economiei. Urmează să se facă și preluarea dosarelor pentru , afectați de inundațiile de la salina Paid.

ADVERTISEMENT

„Am finalizat procedura acordării ajutoarelor de minimis, iar începând cu data de 30 iunie vom prelua efectiv dosare pentru beneficiarii care se încadrează să obţină acel grant de 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2024. Informarea pe teren cu cele trei echipe mobile, privind sprijinul acordat, s-a încheiat, am reuşit să ajungem la peste 150 de antreprenori, pe unii i-am găsit acasă, pe alţii nu i-am găsit acasă, dar la fiecare am lăsat acel material informativ”, a explicat secretarul de stat din Ministerul , Bogdan Ștețco.

ADVERTISEMENT

Pești și castori morți din cauza apei prea sărate

Și deși noile desprinderi și poluarea nu afectează populația, zeci de pești și castori au fost descoperiți morți. Inspectorii de mediu au constatat un număr crescut de animale acvatice moarte, dar și castori, afectați de creșterea salinității din zonă ca urmare a inundării salinei Praid. Potrivit experților, este posibil ca și flora din zonă să fie afectată în viitor.

„Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate – Direcţia Judeţeană de Mediu Mureş şi Garda de Mediu Mureş, împreună cu Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş, au continuat activităţile de monitorizare pe sectorul Târnavei Mici, amonte de confluenţa cu Pârâul Cuşmed – Lacul Bezid, ceea ce a confirmat absenţa completă a peştilor vii din râu.

Deşi pe suprafaţa apei nu se observă peşti plutind, odată cu limpezirea apei devin vizibile numeroase cadavre de peşti, aflate în mare parte pe fundul apei şi parţial acoperite de mâl. Vegetaţia ripariană nu prezintă momentan semne evidente de afectare toxicologică, însă prelungirea poluării cu sare ar putea avea consecinţe dezastruoase şi asupra acesteia. De asemenea, au fost semnalate cazuri de mortalitate în rândul castorilor, cu raportări zilnice ale acestui fenomen”, a anunţat, joi, într-un comunicat de presă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş.

Singura zonă în care regenerarea naturală poate fi posibilă sunt afluenții Târnavei, însă doar în cazul unei stopări totale a poluării. Aici au fost relocate recent circa 200 de kilograme de pești în acești afluenți, evoluția lor fiind monitorizată în permanență.