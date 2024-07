Planta banală care îți poate băga și 5 mii de euro în buzunar. N-ai nevoie de pământ mult și nici nu îți trebuie bani de investiții. O poți vinde oriunde și oricând

Planta care aduce un profit de mii de euro pe hectar. Se plantează ușor, nu este nevoie de pământ mult și nici de utilaje de ultimă generație. Este cunoscută și folosită în întreaga lume, astfel că se vinde foarte ușor.

Planta care aduce un profit de mii de euro la hectar

. Conform specialiștilor, profitul la hectar, acolo unde irigarea s-a făcut numai prin picurare, poate ajunge la sume uriașe. Mai exact, suma obținută se ridică până la 5000 de euro.

Aceasta este susținut de o producție de 20 de tone la hectar, după cum se arată într-o . Rezultatul a fost obținut după mai multe discuții cu fermierii din sudul țării, dar și pe baza cotațiilor la porumb de pe bursa de Paris.

Aici, boabele sunt tranzacționate cu un preț aproximativ de 340 de euro pe tonă. Astfel că, în timp ce un fermier poate ajunge să aibă un profit de 6700 de euro pe tonă, investițiile în cultură nu sunt foarte mari.

De fapt, acestea se învârt în jurul sumei de 1800 de euro, cu toate că Planta care le aduce fermierilor bani frumoși nu are nevoie de bani mulți pentru a se dezvolta armonios.

Fermierii nu au investit mulți bani

Gabriel Stanciu, preşedintele Cooperativei Agricole Braicoop, care are sub aripa sa 54 de fermieri- ce cultivă 13.500 de hectare, a dezvăluit că porumbul de consum are o producție medie cuprinsă între 13 și 20 de tone la hectar.

Astfel, cei din cadrul organizației, care au irigat porumbul, au avut un profit de 4.500- 6.500 euro/ hectar, adică în jur de 22.000-32.000 lei/hectar. Și fermierii care nu irigă rămân, totuși, cu bani frumoși.

Un hectar de teren pe care a fost plantat porumb, dar care nu a fost irigat, are o producție medie de 5-6 tone, deci un venit de 200 de euro la hectar, din care agricultorul rămâne cu 600 de euro.

Vasile Dogărescu, proprietar al companiei Eldomir, a plantat 2000 de hectare de porumb, irigate în totalitate, și a luat în jur de 9-10 tone de pe fiecare, în condiții de secetă. Astfel, venitul său s-a ridicat la 3.000 – 3.500 euro/hectar.