Planta care are efect anti-îmbătrânire. Mulți români o au în curte, dar nu știu cât de importantă e: “Are niște proprietăți deosebite”

Planta cu efect anti-îmbătrânire, care poate face minuni pentru piele. Mulți români o au în grădină, dar nu știu cât este de importantă. Specialiștii o recomandă datorită beneficiilor acestei plante.

Planta care are efect anti-îmbătrânire. Crește în curțile multor români

Atunci când vine vorba despre produsele pentru piele, multe persoane caută diverse loțiuni și creme . Ingredientele pe care acestea le conțin sunt foarte importante.

ADVERTISEMENT

Unele plante au numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru piele, motiv pentru care sunt utilizate în dermato-cosmetică. Elena Oancea, chimist, inventator și estetician, a vorbit despre proprietățile unor astfel de plante.

Specialista a rămas conectată cu natura încă din copilărie, astfel că a vrut să cerceteze acest domeniu și să vadă cum pot unele plante să fie utile pentru diverse probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT

“(…) Gândul și rădăcina au plecat încă din copilărie. Astfel a urmat și fiica mea Farmacia, a urmat un Master în Chimie, Doctoratul și uite așa ne-am deschis porțile către cercetare. Să vedem ce fac plantele, ce ne aduc plantele nouă, ca oameni, diferite afecțiuni.

Am observat, față de acum 20 de ani, afecțiunile dermatologice au luat o foarte mare amploare și atunci ne-am dus către cercetare profundă a plantelor și să le combinăm, cumva, în rețetarele noastre, astfel încât să ținem și pasul cu afecțiunile.

ADVERTISEMENT

Gândul nostru întotdeauna a fost acolo, către oameni. Ce poate dărui natura pentru oameni”, a mărturisit Elena Oancea în emisiunea Mi-Th Influencer, de la .

Elena Oancea a spus că planta care este floarea de crin. Planta se ia direct de pe câmp, după care trebuie procesată. Din anumite plante se face distilare, iar din altele se prepară doar floarea proaspătă, după cum a mai spus specialista.

ADVERTISEMENT

“Am rămas în credință și întotdeauna mi-am adus aminte de ce făcea bunica: crema cu flori de crin, motiv pentru care, și acum în culturile noastre ne-am extins floarea de crin pentru că are niște proprietăți deosebite și chiar ne aduce concentrații de antioxidanți, substanțe active regeneratoare, acizi organici”, a explicat aceasta.

Ce beneficii are floarea de crin pentru piele

De asemenea, floarea de crin oferă protecție împotriva razelor de soare și reprezintă un adevărat “elixir vegetal” pentru piele. Un alt beneficiu este faptul că ajută la regenerarea profundă a țesutului conjunctiv, deoarece conține multă vitamina C.

“Până și floarea de crin ne ajută foarte mult și ne protejează la soare. (…) Cu această floare de crin am brevetat un elixir vegetal anti-aging, cu proprietăți puternic regeneratoare și de protecție UV naturală și regenerare profundă a țesutului conjunctiv, pentru că are concentrații foarte mari de vitamina C, care stimulează producția de colagen, vitamina A, care este retinoidul natural, de fapt, pe care îl găsim încărcat cu energia solară în fiecare produs pentru pielea și îngrijirea noastră”, a mai explicat Elena Oancea.