Planta care îți poate aduce un profit de peste 10 mii de euro. Semeni o dată, culegi 10 ani. Nu ai nevoie de teren mare și nici nu te spetești cu munca

O plantă de pe urma căreia te poți îmbogăți. Nu ai nevoie de un teren foarte mare, ci doar fertil. Va fi suficient să semeni o singură dată, căci vei cultiva cât pentru 10 ani. Mulți dintre cei care au procedat astfel sunt foarte încântați.

Planta care te poate îmbogăți. Îți aduce profit de peste 10 mii de euro

pentru mulți fermieri spre deosebire de investiția în grâu sau porumb. Motivul este că planta este una medicinală și din ea se pot face diferite produse farmaceutice, precum tincturi sau ceaiuri.

Este vorba despre salvie. Familia Olar, de exemplu, a pus în pământ peste 6.000 de metri pătrați de salvie în Ocna Mureș, județul Alba. De pe întreaga suprafață speră să obțină 4 tone de plante, pe care apoi să le vândă în scop medicinal.

”E o cultură foarte profitabilă în comparaţie cu porumbul şi cu grâul. De aceea ne-am şi axat pe această cultură. Semeni o dată, cultivi 10 ani, nu mai investești în lucrări.”, spune Lidia Olar.

Pe piață, un kilogram de salvie costă 12 lei kilogramul, în general. “Produsul finit e 12 lei/kilogram pe piaţă.”, a declarat și Eugen Olar, soțul Lidiei Olar, informează

Firmele care achiziționează salvie o prelucrează în siropuri și tincturi. Totodată, salvia nu este utilizată doar în industria farmaceutică, ci și în cea alimentară sau în cosmetică. Are rol purificator pentru tenul cu imperfecțiuni.

Proprietățile salviei. De ce să o consumi

Pentru necunoscători, , pentru magneziul, zincul și cuprul. O linguriță de salvie măcinată, de o, 7 grame, poate conține și calciu, vitamina B6, mangan, fosfor, potasiu, acid folic, betacaroten sau vitamina A.

O altă plantă medicinală care se cultivă tot mai des de către fermierii români este aronia. ”Am optat pentru cultura de plante medicinale pentru că am vrut să creem produse noi. Este o super-plantă. Aronia este foarte bogată în antioxidanţi, este foarte bună pentru inimă, reglează nivelul de tensiune.”, a declarat un fermier tot pentru Știrile Protv.

Și plantațiile de mentă au devenit prioritare pentru fiermieri în ultimii ani. ”Eu am lucrat ca barman într-un restaurant mare şi am văzut că se folosea foarte mult atât în bucătărie, cât şi în bar, şi am decis să pornesc şi eu o afacere. am convins-o pe bunică să îmi dea terenul şi acum culeg 5-10 kilograme pe zi. Nu am crezut că va merge aşa bine.”, a mai spus un alt fermier.