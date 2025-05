Planta care nu te lasă să îmbătrânești. I se mai spune „aurul gri al tinereții”, un singur kg se vinde cu sute de euro, dar puțini o mai cultivă astăzi

Oamenii de știință au descoperit care este planta ce . I se mai spune „aurul gri al tinereții” de foarte multe persoane care au observat rezultate excelente. Un singur kg se vinde cu sute de euro, dar puțini o mai cultivă astăzi din cauza procesului care nu este deloc ușor.

Care este planta denumită ”aurul gri al tinereții”

Toată lumea caută secrete și trucuri pentru a se menține în formă maximă și pentru a avea o piele fină și mereu tânără. Doamnele sunt cele care își doresc să aibă un ten luminos care poate fi așa cu o anumită plantă.

E cunoscută drept ” gri al tinereții”, dar nu este găsită în grădinile românilor. Un singur kilogram costă sute de euro, însă puțini o mai cresc acum. Aceasta este ginsengul care are efecte benefice asupra organismului uman.

Se cultivă de peste 800 de ani în China, iar acum se întâlnește și în Coreea, Siberia de Est și Statele Unite ale Americii. Rădăcina sa cărnoasă este extrem de valoroasă datorită proprietăților medicinale. Din păcate, are nevoie de un timp îndelungat pentru creștere.

Acesta este principalul motiv pentru care se cultivă din ce în ce mai puțin. Pe de altă parte, acest lucru justifică și prețul foarte mare de achiziție. În schimb, ”aurul gri al tinereții” poate fi folosit sub diverse forme, de la ceaiuri până la produse cosmetice.

Cum poți face la tine acasă o cremă cu ginseng

Ginsengul, cunoscut drept ”aurul gri al tinereții” are multiple avantaje pentru piele. Are o concentrație ridicată de ginsenozide, compuși activi care stimulează producția de colagen. În plus, aceștia protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

De asemenea, compușii activi îmbunătățesc microcirculația la nivelul pielii. Pentru a avea o piele fermă, luminoasă și mult întinerită poți face chiar la tine acasă o cremă. Utilizată în mod constant vei vedea că adâncimea ridurilor va fi redusă simțitor.

Elasticitatea pierdută a tenului matur va fi redată din nou. Pentru a beneficia de aceste schimbări trebuie să ai la îndemână o lingură de pudră de ginseng sau conținutul unei capsule de ginseng pur și 2 linguri de ulei de migdale dulci. Acesta poate fi înlocuit și cu ulei de jojoba.

În compoziție se mai găsește o linguriță de ceară de albine, o lingură de unt de shea și 3 picături de ulei esențial de trandafir sau lavandă. Ceara de albine se topește într-un vas, la bain-marie, alături de untul de shea și uleiul de migdale.

Când compoziția s-a topit complet se adaugă pudra de ginseng. Se amestecă bine până când se omogenizează toate ingredientele. Se ia vasul de pe foc și se lasă la răcit. Ulterior, se pune uleiul esențial și se amestecă din nou.

Întreaga compoziție se toarnă într-un recipient sterilizat, care dispune de capac. Crema de ginseng se păstrează într-un loc răcoros, ferit de lumină directă. Se folosește seara, după ce tenul a fost curățat. Se masează ușor cu mișcări circulare până la absorbția completă în piele.