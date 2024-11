Planta considerată de nutriționiști ”aurul verde” al sănătății. Ajută la eliminarea toxinelor din corp, menține pielea și inima tânără, are multe vitamine și puține calorii

Alimentele trebuie să fie întotdeauna o alegere bună pentru organism, experții precizând că există o considerată de nutriționiști “aurul verde” al sănătății. Ajută la eliminarea toxinelor din corp și menține pielea și inima tânără. Are multe vitamine și puține calorii.

Ce legumă este numită „aurul verde” datorită beneficiilor sale nenumărate

Specialiștii sunt de părere că există o legumă care are cel mai bun scor în clasamentul privind alimentele cu proprietăți puternice. Aceasta este bogată în nutrienți și vitamine benefice pentru .

Este o plantă care nu este consumată foarte des de români. Poartă denumirea de năsturel, fiind cunoscută și drept brâncuță, măcriș de baltă sau năsturaș. Aceasta este o specie care face parte din familia Brassicaceae.

Are o multitudine de proprietăți, cum ar fi niveluri uriașe de vitamine K, A, C și B. De asemenea, conține magneziu, calciu și potasiu, surse excelente pentru sănătatea oaselor. În plus, vitamina C susține sănătatea imunitară, producția de colagen și strălucirea pielii.

Totodată, năsturelul are calorii scăzute și are rolul de a elimina toxinele din organism. Planta este una mică, însă este bogată în antioxidanți, care pot ajuta la reducerea inflamației și a stresului oxidativ. Leguma mai conține compuși precum beta-caroten, luteină și zeaxantină.

Acești compuși din năsturel susțin sănătatea inimii și îmbunătățesc funcția vaselor de sânge. Mai mult decât atât, nutriționiștii transmit că nitrații din această plantă sunt cunoscuți pentru scăderea tensiunii arteriale, protejând sistemul cardiovascular.

Năsturelul, o plantă cu multiple beneficii pentru corp

„Adăugarea năsturelului la mesele dumneavoastră ar putea fi o modalitate simplă, dar puternică de a oferi inimii un sprijin suplimentar. Conține fitochimicale puternice, inclusiv glucosinolați, care inhibă creșterea celulelor canceroase.

Când mestecați năsturel, acești glucosinolați sunt transformați în izotiocianați, compuși care au fost studiați pentru proprietățile lor anticancerigene”, a declarat Serena Poon, nutriționist certificat și consilier de longevitate al celebrităților din Los Angeles, relatează .

Mai mult decât atât, cercetările efectuate până la această oră arată că planta ajută la prevenirea deteriorării ADN-ului și la reducerea riscului anumitor tipuri de cancer, în special a celor care afectează plămânii și tractul digestiv.

Năsturelul încurajează echilibrul hormonal datorită faptului că are niveluri ridicate de vitamine B, calciu și magneziu. Leguma ajută la detoxifiere și la sănătatea ficatului, experții remarcând că planta susține elasticitatea și strălucirea pielii.