Planta cu care Laurențiu face bani și pe timp de iarnă. Se cultivă în solarii, nu durează mult să crească și va fi la mare căutare după Anul Nou

Agricultorii din România muncesc din greu pentru a aduce în piețe diverse plante. Cu una dintre ele Laurențiu și pe timp de iarnă. Aceasta se cultivă în solarii, nu durează mult să crească și va fi la mare căutare după Anul Nou, susțin experții.

Laurențiu a dat lovitura cu această legumă. Crește bine chiar și în sezonul rece

Laurențiu, un legumicultor din județul Gorj, a dat lovitura cu o legumă care crește bine chiar și în sezonul rece. Această anuală a fost cultivată pentru prima dată de egipteni, însă acum poate fi găsită în toate colțurile lumii.

Conține substanțe nutritive esențiale, vitamine și minerale. De asemenea, are numeroase fibre în compoziția sa, ceea ce o face să fie pe lista recomandărilor făcute de medicii nutriționiști. Aceasta este salata verde.

„Dublăm tavanul cu folie termică și o să punem încă un rând de agril, tunele cu agril care măresc temperatura și o să aibă peste 10 grade față de temperatura de afară”, a spus Laurențiu Mălăescu, producător, pentru .

„Sperăm că la începutul lunii februarie o să ieșim cu ea pe piață”, a adăugat legumicultorul român. Acesta are trei solarii cu salată verde, precizând că până acum cultura s-a dezvoltat extrem de bine.

Așa se face că agricultorul nu a fost nevoit să apeleze la pompele de căldură, cu toate că temperaturile au fost negative pe timpul nopții. În altă ordine de idei, acesta speră ca prețul să rămână ca cel de anul acesta.

Cumpărătorii români au achiziționat o salată verde cu prețuri între 2,5 – 3 lei, deși legumicultorii au suportat scumpiri la semințe, turbă și alveole. În județul Gorj solariile sunt pline de numeroase legume verzi, printre care se numără și spanacul.

Beneficiile consumului de salată verde

Salata verde este o legumă cu multiple beneficii pentru sănătatea umană. Specialiștii transmit că poate îmbunătăți imunitatea pentru că are în compoziția sa vitaminele A și C. Are proprietăți antiinflamatorii, ajutând la gestionarea inflamației din organism.

De asemenea, studiile arată că ar putea reduce nivelul colesterolului, care poate provoca boli cardiovasculare și alte afecțiuni. În plus, contribuie la inducerea somnului, reduce frecvența cardiacă și contracțiile ventriculare.

O cercetare publicată în revista Ancient Science of Life Journal a demonstrat că salata verde dispune de antioxidanți care pot elimina semnificativ radicalii liberi. Leguma poate fi un agent antimicrobian pentru că are un suc lăptos numit latex.

Mai mult decât atât, salata verde poate ajuta la ameliorarea anxietății. Experții internaționali au mai arată că are proprietăți benefice pentru sănătatea neurologică, având un impact pozitiv asupra sănătății cognitive.